El G20 reúne en Brasil a los líderes de las principales economías del mundo en una cumbre que es clave para América Latina. Allí acordaron este lunes una declaración cargada de generalidades sobre temas como cambio climático, guerras, hambre e impuestos a las grandes fortunas, aunque escasa en detalles de cómo lograr los objetivos. Sin embargo, el punto más destacado fue el llamado a ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU para mejorar la representación de diferentes regiones, incluido Latinoamérica.

La declaración, publicada tras el primer día de la cumbre, abogó por una "composición ampliada" del consejo que incluya a regiones y grupos actualmente subrepresentados o sin representación, como África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe. Aunque los cinco países con poder de veto en ese organismo –Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia– respaldaron el texto, no se precisó si la ampliación implicaría nuevos asientos permanentes o rotativos, ni se estableció un calendario para su implementación.

Durante el primer día de la cumbre, que se celebra en Río de Janeiro del 18 al 19 de noviembre, también se destacó la propuesta de una "Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza", impulsada por el país anfitrión.

Por otro lado, se esperaban avances en el financiamiento climático en el contexto de las negociaciones de la COP29 en Bakú. Sin embargo, la declaración del G20 tras el primer día no mostró progresos significativos en este ámbito.

Más allá de estos temas, que estaban previstos en el marco de la cumbre, se destacó una propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que instó a destinar el 1% del gasto militar mundial a financiar el “programa de reforestación más grande de la historia”.

Pero el discurso de Sheinbaum no fue el único que resonó en la cumbre. La participación de líderes latinoamericanos fue amplia e incluyó a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Lula da Silva, ambos países miembros del G20. También asistieron como invitados los mandatarios de Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; y Paraguay, Santiago Peña.

Estas son las declaraciones, propuestas y puntos clave de los presidentes de Latinoamérica en la cumbre.

Claudia Sheinbaum de México

En su debut en el G20, Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre, posicionó a México en un lugar destacado al proponer un programa que destine parte del gasto militar mundial a combatir el cambio climático y la pobreza.

“La propuesta es establecer un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Esto significaría liberar cerca de 24.000 millones de dólares al año”, declaró Sheinbaum en Río de Janeiro.

Su plan busca apoyar a seis millones de personas para plantar árboles y reforestar 15 millones de hectáreas, un área cuatro veces más grande que Dinamarca.

“Con esto, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restaurar el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembrar paz y sembrar vida”, afirmó Sheinbaum.

Su propuesta cobra especial relevancia considerando el gasto militar en el marco de la guerra en Ucrania y del suministro de armas, especialmente por parte de Estados Unidos, en la ofensiva de Israel contra Gaza.

Lula da Silva de Brasil

El presidente de Brasil, Lula da Silva, anfitrión del G20, lamentó el estado actual de los asuntos globales y condenó la globalización neoliberal y la desigualdad económica.

Lula pidió revisar las políticas financieras que afectan gravemente a los países subdesarrollados. “Un impuesto del 2% sobre la riqueza de los ultrarricos podría generar recursos del orden de 250.000 millones de dólares al año para enfrentar los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo”, señaló.

“El mundo comenzó a crecer de nuevo, pero la riqueza generada no llegó a los más necesitados. No es sorpresa que la desigualdad fomente el odio, el extremismo y la violencia, ni que la democracia esté amenazada. La globalización neoliberal ha fracasado”, aseguró.

Además, criticó al Consejo de Seguridad de la ONU, calificándolo como “rehén” de sus cinco miembros permanentes debido al poder de veto que ostentan.

Brasil, que tiene la Presidencia protémpore de la cumbre este año, propuso una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la cual se firmó este lunes.

Javier Milei de Argentina

El contraste de la postura política e ideológica del presidente de Argentina, Javier Milei, respecto a otros líderes de la región quedó en evidencia en su primer G20. El mandatario, quien asumió en diciembre de 2023 e impulsó profundos cambios en la economía y en la estructura estatal, se diferenció al establecer objeciones a los acuerdos que se firmaron.

Aunque Argentina suscribió a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, propuesta por Lula, Milei aseguró que la solución para erradicar la pobreza está “en correr al Estado del medio”. También desafió algunos términos de los borradores iniciales y fue el único país que no respaldó el documento completo.

Además, su delegación sembró incertidumbre al declarar que no tenía por qué "necesariamente" firmar el texto final de la cumbre. Finalmente, anunció su adhesión, aunque dejó claro que rechaza varios puntos.

Milei añadió que "no acompaña" temas como la "limitación de la libertad de expresión en redes sociales" o la idea de que "una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre". También expresó objeciones sobre los temas relacionados a clima, género e impuestos, según un comunicado oficial.

Por otro lado, la distancia entre Argentina y Brasil, históricos socios comerciales, quedó manifiesta en el frío saludo entre Lula y Milei. La relación política entre ambos es prácticamente nula, en parte por sus profundas diferencias ideológicas y por los insultos que Milei dirigió a Lula meses atrás, a quien llegó a calificar a su homólogo de “ladrón” y “corrupto”. A pesar de estas tensiones, ambos países firmaron este lunes un acuerdo mediante el cual Brasil podrá recibir hasta 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural producido en Vaca Muerta, Argentina.