Asesinato y violación de médico palestino en prisión israelí genera repudio
Los abusos sistemáticos en las prisiones y centros de detención israelíes no son ningún secreto. La desgarradora historia del médico palestino Adnan Al-Bursh provocó la condena internacional.
El Dr. Adnan Al-Bursh luchó por las vidas palestinas en las condiciones más difíciles durante el genocidio de Gaza. / Others
19 de noviembre de 2024

La desgarradora historia del médico palestino Adnan Al-Bursh, quien fue detenido por Israel y murió en una de sus prisiones bajo circunstancias sin determinar, desató una ola de indignación global. Un informe confirmó que fue sometido a abuso sexual y reveló los escalofriantes detalles de los últimos momentos de su vida.

Adnan Al-Bursh, cirujano ortopédico, siguió atendiendo a los heridos incluso mientras las bombas israelíes caían a su alrededor. Hasta que el 19 de diciembre de 2023 fue detenido por las fuerzas de ocupación israelíes, que lo llevaron al temido centro de detención Sde Teiman, un lugar conocido por los abusos a prisioneros palestinos.

Cuatro meses después, Al-Bursh fue transferido a la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada. Su estado de salud era muy grave: no podía caminar y había sido brutalmente golpeado. Finalmente, falleció, según reveló una investigación del canal de noticias Sky News.

Testimonios recopilados por la organización israelí de derechos humanos HaMoked indican que, al llegar a Ofer, Al-Bursh se encontraba en condiciones terribles: desnudo de la cintura para abajo e incapaz de mantenerse de pie.

La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, expresó su indignación ante el silencio de los medios occidentales sobre la situación del cirujano palestino. En un mensaje en la red social X, denunció "el racismo de los medios occidentales" por no divulgar la historia de "un cirujano excepcional, la personificación de la ética palestina".

Albanese también criticó a los políticos occidentales que, según ella, han permanecido en silencio frente a las múltiples denuncias de violaciones, torturas y abusos que los prisioneros palestinos han sufrido en las cárceles israelíes. "Esto es absolutamente repugnante", aseguró.

Los abusos en el centro Sde Teiman salieron a la luz a principios de 2024, cuando se revelaron informes sobre violaciones sistemáticas a prisioneros palestinos. Sin embargo, en lugar de procesar a los responsables, un grupo de legisladores israelíes intervino en la prisión para proteger a los soldados acusados. Incluso, uno de los presuntos agresores apareció en televisión defendiendo la violación como una táctica para presionar a quienes Tel Aviv considerada “enemigos”.

"¿Cómo se llama esto si no es genocidio?", cuestionó el político estadounidense Sam Parker en la red social X.

Antes de su detención, Adnan Al-Bursh había sido fotografiado en repetidas ocasiones mientras trataba a los palestinos heridos por los bombardeos en el hospital Al- Awda, en el norte de Gaza. Una imagen que se hizo viral lo muestra tomando un breve descanso en la terraza del hospital, visiblemente agotado pero comprometido con su labor.

"Los médicos palestinos en Gaza, como el doctor Adnan Al-Bursh, son héroes y siempre serán recordados como tales", afirmó Yara Hawari, miembro de Política Palestina de Al-Shabaka.

"Por el contrario, el régimen israelí será recordado por siempre como un régimen asesino que masacró a palestinos en hogares, hospitales, escuelas y tiendas de campaña", concluyó.

FUENTE:TRT World
