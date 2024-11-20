TÜRKİYE
Erdogan espera que próximo gobierno EE.UU. tome medidas firmes hacia la paz
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advierte que la historia no perdonará a quienes permanecen en silencio ante las atrocidades de Israel en Palestina.
Türkiye contribuyó a las "firmes declaraciones" sobre Gaza en la declaración de la cumbre del G20, afirmó Erdogan. Foto: AA / AA
20 de noviembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado su esperanza de que, una vez en el cargo, la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome pasos “más firmes y más prudentes” que apoyen el camino hacia la paz.

"Espero y deseo que la administración estadounidense adopte medidas más firmes y más prudentes en el camino hacia la paz", señaló Erdogan en una conferencia de prensa el martes en Río de Janeiro, Brasil, donde asistía a la cumbre del G20.

Erdogan también lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU se haya convertido en "una estructura elitista que prioriza los intereses de sus cinco miembros permanentes por encima de los derechos de los 193 países miembros".

Luego, el mandatario condenó el costo humanitario del "terrorismo de estado de Israel que crece en la región con el apoyo occidental", advirtiendo que la historia no perdonará a quienes permanezcan en silencio ante las acciones de Tel Aviv en Palestina.

En esa línea, Erdogan reiteró la importancia de que más países reconozcan el Estado palestino, lo cual es "vital” en este preciso momento. También señaló que Türkiye contribuyó a los "fuertes pronunciamientos" sobre Gaza que hicieron parte de la declaración de la cumbre del G20.

Reafirmando el apoyo de Türkiye al pueblo de Gaza, que ha estado enfrentando incesantes ataques israelíes durante 14 meses, Erdogan dijo: "Incluso si quedamos solos, Türkiye continuará apoyando a los oprimidos".

Erdogan insta a la OTAN a revisar doctrina nuclear de Rusia

El presidente turco Erdogan instó a la OTAN a revisar las recientes modificaciones de Rusia a su doctrina nuclear.

"No podemos decir que existan aspectos positivos en una guerra en la que se utilicen armas nucleares... Los funcionarios de la OTAN deberían deliberar y revisar esta medida adoptada por Rusia", dijo Erdogan durante una conferencia de prensa en la cumbre del G20.

Erdogan también reiteró su esperanza de que se alcance un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. "Espero que podamos alcanzar rápidamente un alto el fuego duradero entre Ucrania y Rusia, asegurando la paz que el mundo está esperando", señaló.

La nueva doctrina nuclear de Rusia dice que ese país podría considerar el uso de armas nucleares si fuera objeto de un ataque con misiles convencionales apoyado por una potencia nuclear. Este cambio se produce después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, permitiera a Ucrania utilizar misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso.

