El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado su esperanza de que, una vez en el cargo, la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome pasos “más firmes y más prudentes” que apoyen el camino hacia la paz.

"Espero y deseo que la administración estadounidense adopte medidas más firmes y más prudentes en el camino hacia la paz", señaló Erdogan en una conferencia de prensa el martes en Río de Janeiro, Brasil, donde asistía a la cumbre del G20.

Erdogan también lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU se haya convertido en "una estructura elitista que prioriza los intereses de sus cinco miembros permanentes por encima de los derechos de los 193 países miembros".

Luego, el mandatario condenó el costo humanitario del "terrorismo de estado de Israel que crece en la región con el apoyo occidental", advirtiendo que la historia no perdonará a quienes permanezcan en silencio ante las acciones de Tel Aviv en Palestina.

En esa línea, Erdogan reiteró la importancia de que más países reconozcan el Estado palestino, lo cual es "vital” en este preciso momento. También señaló que Türkiye contribuyó a los "fuertes pronunciamientos" sobre Gaza que hicieron parte de la declaración de la cumbre del G20.

Reafirmando el apoyo de Türkiye al pueblo de Gaza, que ha estado enfrentando incesantes ataques israelíes durante 14 meses, Erdogan dijo: "Incluso si quedamos solos, Türkiye continuará apoyando a los oprimidos".