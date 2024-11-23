El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que su país no tiene ninguna intención de agresión ni de cambio de régimen en Siria.
La falta de medidas tangibles sobre el terrorismo y los refugiados está creando una amenaza más sustancial dentro de Siria, advirtió Fidan en conversación con periodistas este sábado en la capital, Ankara.
"Por lo tanto, estamos buscando soluciones. Si los enfoques diplomáticos y constructivos fracasan, inevitablemente evaluaremos otras medidas cuando llegue el momento", sostuvo el ministro.
Al destacar que existe un alto el fuego entre las fuerzas sobre el terreno en Siria a través del Proceso de Astaná, que se ha mantenido durante años, Fidan subrayó que se debe hacer es cambiarlo por un mejor mecanismo estructural y para un mejor objetivo.
Si bien destacó que la normalización entre Türkiye y Siria actualmente no es una prioridad ni para Irán ni Rusia, Fidan expresó la buena voluntad de Ankara en este sentido.
Rechazo al vuelo del presidente israelí sobre el espacio aéreo de Türkiye
Sobre el rechazo a la solicitud del presidente de Israel, Isaac Herzog, para utilizar el espacio aéreo de Türkiye durante un vuelo hacia la cumbre climática COP29 en la capital de Azerbaiyán, Bakú, Fidan afirmó que la medida es una respuesta a la matanza de palestinos que perpetra Tel Aviv.
"La falta de medidas para prevenir la tragedia humanitaria en Gaza nos hiere profundamente como nación. Por lo tanto, no permitimos que se utilizara el espacio aéreo de Türkiye. Esta decisión fue tomada por nuestro presidente y el permiso fue denegado", agregó.
Los nombramientos de Trump para su nuevo gabinete en EE.UU.
Fidan destacó que los nombramientos para el nuevo gobierno del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, revelan una orientación altamente pro-israelí. En esa línea, añadió que hay señales de que un gabinete de este tipo apoyaría todas las "ambiciones expansionistas" del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
El ministro Fidan destacó la declaración de Trump en la que sugiere su intención de poner fin a los conflictos en Oriente Medio, pero afirmó que los nombramientos en el gabinete proyectan lo opuesto.
Proyecto de desarrollo de carreteras
Fidan calificó el Proyecto de Desarrollo de Carreteras de Iraq como una oportunidad potencial, al resaltar la ruptura de Rusia con Occidente tras la guerra de Ucrania.
También explicó que Rusia ahora explora rutas alternativas para acceder a los mercados globales, incluido un corredor norte-sur que se extienda desde las ciudades del norte de Rusia, a través de Azerbaiyán, hasta Irán y hasta el Golfo Pérsico.
Al explicar cómo este proyecto se alinea con el Proyecto del Corredor Medio de Ankara, una ruta logística que corre de este a oeste a través de Asia, el Cáucaso y Türkiye, Fidan dijo que la cuestión de la conectividad es una de las más importantes en el campo de la economía, en especial a la hora de formular escenarios relacionados con la diplomacia.
Preocupaciones occidentales sobre Rusia y Corea del Norte
En relación con el supuesto despliegue de tropas de Corea del Norte en Rusia, Fidan dijo: "Una de las mayores preocupaciones de Occidente es lo que Rusia ha dado o prometido a Corea del Norte a cambio de esta cantidad de soldados".
Fidan señaló que si cualquier acción desestabiliza el equilibrio actual en la península de Corea, esto podría abrir un nuevo frente para Occidente, potencialmente escalando hacia una guerra y requiriendo nuevas capacidades para Corea del Sur.
Garantizar la unidad nacional y la solidaridad en Libia
En cuanto al avance de las relaciones de Türkiye con todas las partes en Libia, Fidan recordó que el Consulado General de su país en la ciudad libia de Bengasi fue abierto y los contactos con administradores y funcionarios continúan.
“El ambiente sin conflictos en Libia, que Türkiye inició y a cuya continuación concedió gran importancia, está dando sus frutos”, dijo el ministro Fidan. “A medida que avanza el ambiente libre de conflictos, aumenta la creencia de la gente de que puede ser permanente”, subrayó.
Ankara concede “gran importancia a la creación de un entorno que garantice la unidad nacional y la solidaridad en Libia, teniendo en cuenta las realidades sobre el terreno”, sostuvo Fidan. Y agregó: “Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo gradualmente en el marco de una estrategia específica”.
Relaciones Türkiye-Grecia
En cuanto a las relaciones entre Türkiye y Grecia, Fidan afirmó que prefieren tratar todos los problemas de manera integral, lejos del público.
Señaló que Ankara no considera correcto politizar demasiado los temas, y añadió que, especialmente en la política interna griega, los temas relacionados con Türkiye pueden llevar a ese camino.
Fidan señaló que quieren avanzar desde la agenda positiva hacia un enfoque de beneficio mutuo: “Nuestro objetivo es resolver los problemas existentes a través de medios oficiales y eliminar las incertidumbres sin perjudicar nuestros intereses nacionales.
“El mar Egeo, que es un paraíso en la tierra, debe convertirse en una región de prosperidad económica para nuestros países. Ese es nuestro objetivo. ¿Es posible hacerlo? Es posible”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye afirmó además que está previsto que se celebre una reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel entre los dos países en enero o febrero próximo durante la visita del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis a Türkiye.