La crisis humanitaria en Gaza empeora con cada día que pasa. Mientras las bombas israelíes caen sin cesar sobre las pocas casas y refugios que siguen en pie, así como sobre las tiendas de refugiados en campos de refugiados, las fuertes lluvias han deteriorado la situación inhumana que sufren los miles de palestinos desplazados.

"La lluvia ha causado graves daños en las tiendas que albergan a miles de desplazados, con agua entrando en ellas y dañando equipajes y colchones", declaró el portavoz de la Defensa Civil del enclave, Mahmoud Basal, este domingo, en un comunicado.

"La situación actual señala una verdadera catástrofe humanitaria si no se realiza una intervención inmediata", advirtió.

El portavoz hizo un llamado a la ONU y a la comunidad internacional para que intervengan rápidamente, y proporcionen tiendas y caravanas para los civiles desplazados en Gaza durante el invierno.

"Nuestras casas se derrumbaron sobre nosotros. Nos estamos ahogando. Nuestra tienda está hecha de tela y cuando llueve, llueve sobre nosotros", contó a la agencia de noticias AFP un palestino cuya tienda se inundó.

"Este lugar no está preparado para el invierno. Estas tiendas están hechas de tela. Apenas te protegen de la luz del sol, cuando llueve se derrumban rápidamente. Cuando llueve no podemos dormir porque tenemos que sujetarlas", añadió otro desplazado, en medio de las lluvias que afectaron especialmente el centro y el sur de Gaza.

Mientras tanto, los ataques israelíes en el enclave han matado al menos a cuatro palestinos e hirieron a varios más en Rafah en la mañana del lunes, dijo una fuente médica a la Agencia Anadolu.

Relacionado Alertan sobre crisis de salud en Gaza tras nuevas órdenes de evacuación

La artillería israelí también bombardeó el lado norte del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, causando heridos, según la misma fuente. Los ataques ocurrieron mientras el ejército israelí continuaba demoliendo viviendas palestinas en las localidades de Yabalia y Beit Lahia, en el norte, según contaron testigos.

Israel ha lanzado una ofensiva genocida contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023, matando a más de 44.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, y dejando más de 104.500 heridos. Desde entonces, la destrucción se ha extendido por todo el enclave, donde el ingreso de ayuda humanitaria está bloqueada por Tel Aviv y el sistema de salud está en riesgo de colapsar.

En este marco, la Oficina de Medios de Gaza acusó al ejército israelí de apuntar sistemáticamente contra los hospitales como parte de un plan para desmantelar el sistema sanitario de Gaza.