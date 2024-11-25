En medio de incesantes agresiones israelíes sobre el Líbano, Estados Unidos podría abandonar sus esfuerzos de mediación para un alto el fuego entre Israel y Hezbollah si Tel Aviv no responde a la propuesta presentada por Washington, que el grupo libanés ha evaluado positivamente. Así lo indicó un informe del Canal 13 de Israel.

El enviado especial de EE.UU., Amos Hochstein, advirtió al embajador israelí en Washington, Michael Herzog, que la falta de una respuesta favorable a la iniciativa estadounidense podría llevar a la retirada de Washington de las negociaciones, cuyo objetivo es “frenar las hostilidades” entre ambos países.

La semana pasada, Hochstein realizó una visita de dos días a Beirut, donde se reunió con autoridades libanesas antes de trasladarse a Israel para continuar con las gestiones diplomáticas, que se prolongarán hasta este viernes.

Hochstein, quien consiguió alcanzar un acuerdo en 2022 entre Israel y Líbano para la demarcación de su frontera marítima y el reparto de la explotación de los yacimientos de gas, advirtió a la parte israelí de que esta es la última oportunidad para un acuerdo impulsado por EE.UU.

También advirtió a Israel que, de no aceptar, tendría que esperar a los esfuerzos de la próxima administración de Donald Trump, según informaron medios israelíes.

El acuerdo se encontraba estancado luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condicionó la aceptación del alto el fuego a la posibilidad de mantener operaciones militares en el sur del Líbano. Una propuesta rechazada por el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

Por su parte, el secretario general de Hezbollah, el sheij Naim Qassem confirmó el jueves pasado que la organización ha presentado sus observaciones, pero señaló que el progreso del acuerdo depende de Netanyahu.

"Estamos negociando bajo dos condiciones: el cese completo y total de la agresión israelí y la preservación de la soberanía libanesa", recalcó Qassem, subrayando que lograr un acuerdo depende ahora de Israel y de la "seriedad" de su primer ministro.

Este lunes, la emisora ​​pública israelí KAN, citando una fuente de ese país, dijo que el Gobierno de Netanyahu podría aceptar el borrador estadounidense; dijo que la propuesta aún no es definitiva y deben resolverse “varias cuestiones”. Añadió que las conversaciones actuales se centran en la libertad de Israel para operar a lo largo de las fronteras con el Líbano y Siria una vez finalizado el acuerdo.

Además, dijo que Tel Aviv ha recibido garantías estadounidenses que permiten a Israel "actuar militarmente en caso de que Hezbollah viole los términos del alto el fuego".

¿Qué busca la propuesta de Washington?

A la vez que arma y financia a Israel en sus ofensivas sobre Gaza y el Líbano, Washington se posicionó como potencial mediador del conflicto y presentó un plan que contemplaría tres fases.

La primera sería una tregua inicial entre ambas partes. Posteriormente, se plantea el repliegue de las fuerzas de Hezbollah hacia el norte del río Litani, seguido por la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano.