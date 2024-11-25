Uruguay definió en segunda vuelta a su próximo presidente: Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, se impuso este domingo con el 52% de los votos. Así se cerró una jornada electoral que selló el retorno de la izquierda tras la elección de quien es considerado el sucesor del expresidente José Mujica.

Con el total de los votos escrutados, Orsi y su candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse, obtuvieron 1.196.798 votos, es decir, cerca de un 52%, según los datos oficiales de la Corte Electoral. Así, superaron por más de 90.000 votos al aspirante de centroderecha y del actual gobierno, Álvaro Delgado.

En la primera vuelta del 27 de octubre, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta. Las promesas de campaña de Orsi, enfocadas en la justicia social, el desarrollo sostenible y la unidad nacional, lo llevaron a obtener la victoria en un proceso electoral reñido. Ahora, Uruguay abre un nuevo capítulo político bajo el liderazgo de Orsi y con Mujica como figura influyente.

¿Quién es Orsi?

Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay, es un profesor de historia de 57 años que ha construido su carrera política bajo la guía de José "Pepe" Mujica, figura emblemática de la izquierda uruguaya, quien participó activamente en su campaña.

Orsi creció en un hogar humilde, en una zona rural de Canelones en 1967. De madre costurera y padre plantador de viña, aprendió a leer y a escribir gracias a su hermana mayor, su “primera maestra”, y luego cursó su educación en la escuela pública. Un dato que llamó la atención desde el inicio de su campaña fue su conexión con las danzas tradicionales de Uruguay, ya que su juventud obtuvo formación en folclore.

Inició su militancia en el Frente Amplio durante la dictadura militar, entre 1973 y 1985, integrándose al Movimiento de Participación Popular.

Luego, entre 2015 y 2024 consolidó su carrera política como intendente de Canelones.

Mujica, su "padrino político", ha impulsado a Orsi, destacando su habilidad para negociar y comprender tanto las dinámicas urbanas como rurales.

Entre sus propuestas, Orsi ha priorizado el desarrollo sostenible, el apoyo a los pequeños productores y la inclusión social. Ha mostrado un enfoque moderado que atrajo a sectores más amplios del espectro político.

También ha propuesto reformas a la seguridad social que irían en contra de la tendencia demográfica de reducir la edad de jubilación, aunque que no llegan a ser una reforma radical como la que impulsan los sindicatos uruguayos.

Su estilo de vida sencillo, reflejado en su rechazo a residir en la casa presidencial, recuerda a su mentor, Mujica.

Con su victoria, Orsi marca el regreso de la izquierda al poder tras cinco años del gobierno de centroderecha de Tabaré Vázquez, abriendo un nuevo capítulo para Uruguay.