Uruguay definió en segunda vuelta a su próximo presidente: Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, se impuso este domingo con el 52% de los votos. Así se cerró una jornada electoral que selló el retorno de la izquierda tras la elección de quien es considerado el sucesor del expresidente José Mujica.
Con el total de los votos escrutados, Orsi y su candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse, obtuvieron 1.196.798 votos, es decir, cerca de un 52%, según los datos oficiales de la Corte Electoral. Así, superaron por más de 90.000 votos al aspirante de centroderecha y del actual gobierno, Álvaro Delgado.
En la primera vuelta del 27 de octubre, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta. Las promesas de campaña de Orsi, enfocadas en la justicia social, el desarrollo sostenible y la unidad nacional, lo llevaron a obtener la victoria en un proceso electoral reñido. Ahora, Uruguay abre un nuevo capítulo político bajo el liderazgo de Orsi y con Mujica como figura influyente.
¿Quién es Orsi?
Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay, es un profesor de historia de 57 años que ha construido su carrera política bajo la guía de José "Pepe" Mujica, figura emblemática de la izquierda uruguaya, quien participó activamente en su campaña.
Orsi creció en un hogar humilde, en una zona rural de Canelones en 1967. De madre costurera y padre plantador de viña, aprendió a leer y a escribir gracias a su hermana mayor, su “primera maestra”, y luego cursó su educación en la escuela pública. Un dato que llamó la atención desde el inicio de su campaña fue su conexión con las danzas tradicionales de Uruguay, ya que su juventud obtuvo formación en folclore.
Inició su militancia en el Frente Amplio durante la dictadura militar, entre 1973 y 1985, integrándose al Movimiento de Participación Popular.
Luego, entre 2015 y 2024 consolidó su carrera política como intendente de Canelones.
Mujica, su "padrino político", ha impulsado a Orsi, destacando su habilidad para negociar y comprender tanto las dinámicas urbanas como rurales.
Entre sus propuestas, Orsi ha priorizado el desarrollo sostenible, el apoyo a los pequeños productores y la inclusión social. Ha mostrado un enfoque moderado que atrajo a sectores más amplios del espectro político.
También ha propuesto reformas a la seguridad social que irían en contra de la tendencia demográfica de reducir la edad de jubilación, aunque que no llegan a ser una reforma radical como la que impulsan los sindicatos uruguayos.
Su estilo de vida sencillo, reflejado en su rechazo a residir en la casa presidencial, recuerda a su mentor, Mujica.
Con su victoria, Orsi marca el regreso de la izquierda al poder tras cinco años del gobierno de centroderecha de Tabaré Vázquez, abriendo un nuevo capítulo para Uruguay.
La reacción de líderes latinoamericanos
Tras conocerse los resultados, miles de militantes se reunieron a celebrar en las calles de la capital, Montevideo, con banderas, fuegos artificiales y música, convirtiendo la noche del domingo en un desfile electoral.
Fuera de Uruguay, varios mandatarios internacionales felicitaron rápidamente al presidente electo, Yamandú Orsi, quien asumirá el cargo el 1 de marzo de 2025.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó en redes sociales: "Felicitaciones al pueblo uruguayo por unas elecciones democráticas y pacíficas, especialmente a Yamandú Orsi, al Frente Amplio y a mi amigo Pepe Mujica por esta victoria".
Desde Chile, Gabriel Boric felicitó a través de X al nuevo mandatario, y dijo que había hablado con Orsi sobre “cómo avanzar juntos como países hermanos, en justicia y unidad”.
Javier Milei, presidente de Argentina, compartió una publicación de la Cancillería argentina que destacaba la "ejemplar jornada cívica" en Uruguay y subrayó su disposición a seguir fortaleciendo la agenda común y el bienestar de ambos países.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Orsi y a la futura vicepresidenta, Carolina Cosse, celebrando que "el Frente Amplio regresa al gobierno por voluntad del pueblo uruguayo, que reafirma su vocación democrática y progresista".
Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, destacó que la victoria de Orsi es un reflejo de “la voluntad de unidad y cambio del pueblo latinoamericano”.
Nicolás Maduro también felicitó a Orsi, a través de Telegram, y abogó por una relación respetuosa y cooperativa entre Uruguay y Venezuela.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó sus mejores deseos para Orsi: “Que el éxito de su gobierno se traduzca en la mejora de las condiciones materiales y espirituales del querido pueblo uruguayo. Espero que nuestras naciones sigan estrechando su amistad a través de nuestros gobiernos”.
Finalmente, un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España felicitó a Orsi por su elección y expresó el deseo del gobierno español de seguir trabajando con el nuevo presidente, “impulsando la lucha contra el cambio climático y la defensa de la justicia social”, y “aprovechando las oportunidades que se abren con el acercamiento entre la UE y Mercosur”.