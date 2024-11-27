Un alto el fuego entre Israel y Hezbollah entró en vigor este miércoles, tras más de un año de ataques de Tel Aviv en el Líbano, en los que el ejército israelí ha dejado más de 3.823 personas y miles de heridos. Aunque la comunidad internacional ha celebrado la reducción de tensiones en la región, el ejército israelí sigue con sus ataques en Gaza, mientras persisten dudas sobre la estabilidad de esta tregua.
El acuerdo, alcanzado con la mediación de Estados Unidos, comenzó a regir a las 4.00 am, hora local. Desde entonces, no se han reportado violaciones de la tregua y en Beirut hubo algunas celebraciones, reportaron medios locales.
El primer ministro libanés, Nayib Mikati, calificó el cese de hostilidades como un "paso fundamental" para la estabilidad regional. Por su parte, su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, quien había rechazado propuestas previas de tregua, afirmó que esta permitirá a las fuerzas israelíes centrarse en las tensiones con Irán y en su ofensiva contra el grupo de resistencia palestino, Hamás.
Este cese del fuego llegó tras un día de intensos bombardeos israelíes en el centro de Beirut, que dejaron al menos 10 muertos, según fuentes oficiales libanesas. Asimismo, horas antes de que comenzara a regir el acuerdo, el ejército israelí atacó un edificio en Ghobeiry, a unos cinco kilómetros al sur de Beirut, informó la cadena Al-Mayadeen, y emitió órdenes de evacuación en otras zonas de la ciudad. Por su parte, Hezbollah aseguró haber atacado con drones la residencia del general de división Tomar Bar, jefe de la Fuerza Aérea israelí, en Tel Aviv.
Estas son las claves de las negociaciones que hicieron posible el alto el fuego y los próximos pasos para su implementación.
Desbloqueo de negociaciones tras propuesta de EE.UU.
Hezbollah e Israel han intercambiado fuego casi todos los días desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo libanés expresó su respaldo a Hamás. El pasado 23 de septiembre, Tel Aviv lanzó una ofensiva terrestre en el sur del Líbano, acompañada por bombardeos en Beirut y en todo el país.
Hasta ahora, los intentos de alcanzar una tregua habían fracasado principalmente debido a las negativas de Netanyahu. A fines de octubre, había dicho que se oponía a “un alto el fuego unilateral en el Líbano” y a cualquier acuerdo “que permita a Hezbollah rearmarse”. En contraste, el grupo libanés abogaba por una tregua, calificándola como “la única solución para poner fin a los enfrentamientos”, según el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem.
En las últimas semanas, sin embargo, Estados Unidos presentó una nueva propuesta al líder del Parlamento libanés, Nabih Berri, en un esfuerzo diplomático que representaba el último intento de la administración de Joe Biden, que dejará la presidencia en enero, por alcanzar un acuerdo.
Tras reunirse con Berri, el enviado estadounidense Amos Hochstein afirmó el pasado miércoles que las negociaciones habían avanzado. Entonces, Qassem confirmó que Hezbollah había presentado sus observaciones, aunque advirtió que el progreso del acuerdo dependía de Israel y de la "seriedad" de su primer ministro.
Israel tardó en responder, lo que llevó a Hochstein a advertir al embajador israelí en Washington, Michael Herzog, que la falta de una respuesta favorable podría provocar el retiro de EE.UU. de las negociaciones.
Finalmente, tras varios días de demora, el gabinete de seguridad israelí se reunió este martes para analizar la propuesta y anunció que aceptaba.
¿Cómo se implementará el alto el fuego?
El plan consta de tres fases: una tregua inicial, seguida por el repliegue de las fuerzas de Hezbollah al norte del río Litani y la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano en 60 días. En la tercera, habrá negociaciones para delimitar la frontera, que actualmente sigue una línea trazada por la ONU tras el conflicto de 2006.
En esta primera etapa, mientras Hezbollah retira su presencia armada del sur del país, el ejército libanés desplegará al menos 5.000 soldados en la región, según el ministro de Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib. Este despliegue se coordinará con la misión para la paz de la ONU en el Líbano (UNIFIL).
Un panel internacional liderado por Estados Unidos supervisará el cumplimiento del acuerdo, junto con la UNIFIL.
Mientras tanto, el Gobierno libanés instó a los ciudadanos a no regresar a las aldeas y pueblos en las zonas de enfrentamiento hasta que se complete la retirada israelí.
¿Podría romperse la tregua?
Desde Washington aseguran que el plan, cuyas dos primeras fases deben llevarse a cabo en 60 días, "está diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades”.
Sin embargo, Según explicó, la duración del alto el fuego dependerá "de lo que suceda en Líbano", mientras que Israel conservará, "en pleno acuerdo con Estados Unidos", una "libertad total de acción" en ese territorio. "Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos", subrayó.
En principio, esta "libertad de acción" militar por parte de Israel era uno de los elementos más controvertidos del acuerdo, a lo que tanto el Gobierno libanés como Hezbollah se oponían.
Al respecto, Biden dejó claro que "si Hezbollah o cualquier otro rompe el acuerdo y representa una amenaza directa para Israel, entonces Israel conserva el derecho a la autodefensa de conformidad con el derecho internacional".
Un alto funcionario estadounidense explicó a la prensa que cualquier violación del alto el fuego será evaluada por un organismo internacional de supervisión creado específicamente para este acuerdo, liderado por Estados Unidos y Francia.
¿Podría la tregua en el Líbano impulsar una en Gaza?
Durante casi 14 meses, Netanyahu ha saboteado acuerdos de tregua en Gaza, a pesar de los intentos del grupo palestino Hamás por alcanzar un alto el fuego, basado en una propuesta presentada por EE.UU. en julio.
Por su parte, un responsable de Hamás recordó este miércoles a la agencia de noticias AFP que el grupo palestino está "dispuesto" a una tregua en Gaza que incluya un "acuerdo serio para intercambiar prisioneros".
Tras anunciar el acuerdo en el Líbano, Biden también se refirió a la ofensiva israelí contra Gaza y prometió que en los próximos días Estados Unidos buscará, junto con los mediadores de Türkiye, Egipto y Qatar, llegar a un acuerdo de ambas partes.
Con la tregua en Líbano, la ausencia de un acuerdo similar con Hamás en Gaza ha generado temores entre los palestinos, quienes creen que Israel enfocará todos sus ataques en el enclave. Hezbollah había insistido en que no aceptaría un alto el fuego hasta que cese la ofensiva en Gaza, pero finalmente renunció a esa condición.
Mientras tanto, Israel continúa con los ataques en Gaza. En las últimas horas, ha matado a más de 50 palestinos en varios bombardeos, y las víctimas desde el 7 de octubre han superado la cifra de 44.000.
Asimismo, Israel ha lanzado ataques recurrentes en Siria, donde en las últimas semanas ha causado decenas de muertes. Sin embargo, el Gobierno de Netanyahu rara vez reconoce oficialmente sus operaciones militares en territorio sirio.
Reacciones internacionales
Joe Biden y Emmanuel Macron destacaron que el acuerdo permitirá crear las condiciones para una “calma duradera” en la región y facilitará el regreso seguro de los residentes de ambos países. Además, anunciaron esfuerzos para fortalecer al ejército libanés.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita expresó su satisfacción por el alto el fuego alcanzado en el Líbano, destacando los esfuerzos internacionales y esperando que "conduzcan a la implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, a la preservación de la soberanía, seguridad y estabilidad del Líbano, y al retorno seguro de los desplazados a sus hogares".
La coordinadora especial de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, celebró el acuerdo pero recordó que "queda mucho trabajo por delante". Dijo que se requiere “el compromiso inquebrantable y completo de las dos partes", y subrayó que no basta aplicar solamente "partes elegidas" de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, una resolución aprobada en 2006 pero nunca aplicada, y que todas las partes invocan.
Jordania también celebró el cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah, considerándolo un paso crucial hacia el fin de la ofensiva sobre Gaza. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano indicó que el alto el fuego "es un paso importante que debe ser seguido por un esfuerzo internacional para terminar con la agresión contra la Franja de Gaza y los ataques israelíes en la Cisjordania ocupada".
En la misma línea, “Irán da la bienvenida al cese de la agresión israelí en Líbano, reiterando su apoyo al gobierno, pueblo y resistencia libanesa", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei. "Baqaei destacó la necesidad de un cese inmediato de las guerras en Gaza y Líbano y detalló los esfuerzos diplomáticos de Irán para lograrlo". "Condonó los crímenes del régimen sionista, apoyado por EE. UU. y algunos países europeos, que han provocado miles de muertos, heridos y desplazados".
También un alto funcionario de la ONU celebró el acuerdo, pero advirtió que queda "mucho por hacer" para implementarlo. "Se requiere un compromiso total y constante de ambas partes", declaró Jeanine Hennis-Plasschaert, coordinadora especial de la ONU para el Líbano.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el acuerdo como "una noticia muy alentadora" y destacó que podría mejorar la estabilidad interna en el Líbano. "Es un avance importante para los pueblos del Líbano e Israel afectados por el conflicto", afirmó en X.
Türkiye también celebra la exitosa conclusión de las negociaciones para establecer un alto el fuego en Líbano. “Damos la bienvenida a este logro y esperamos que el alto el fuego sea permanente. Es imperativo que la comunidad internacional ejerza presión sobre Israel para que cumpla plenamente con el alto el fuego y proporcione reparaciones por los daños causados en Líbano”, recalcó un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.