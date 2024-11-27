Un alto el fuego entre Israel y Hezbollah entró en vigor este miércoles, tras más de un año de ataques de Tel Aviv en el Líbano, en los que el ejército israelí ha dejado más de 3.823 personas y miles de heridos. Aunque la comunidad internacional ha celebrado la reducción de tensiones en la región, el ejército israelí sigue con sus ataques en Gaza, mientras persisten dudas sobre la estabilidad de esta tregua.

El acuerdo, alcanzado con la mediación de Estados Unidos, comenzó a regir a las 4.00 am, hora local. Desde entonces, no se han reportado violaciones de la tregua y en Beirut hubo algunas celebraciones, reportaron medios locales.

El primer ministro libanés, Nayib Mikati, calificó el cese de hostilidades como un "paso fundamental" para la estabilidad regional. Por su parte, su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, quien había rechazado propuestas previas de tregua, afirmó que esta permitirá a las fuerzas israelíes centrarse en las tensiones con Irán y en su ofensiva contra el grupo de resistencia palestino, Hamás.

Este cese del fuego llegó tras un día de intensos bombardeos israelíes en el centro de Beirut, que dejaron al menos 10 muertos, según fuentes oficiales libanesas. Asimismo, horas antes de que comenzara a regir el acuerdo, el ejército israelí atacó un edificio en Ghobeiry, a unos cinco kilómetros al sur de Beirut, informó la cadena Al-Mayadeen, y emitió órdenes de evacuación en otras zonas de la ciudad. Por su parte, Hezbollah aseguró haber atacado con drones la residencia del general de división Tomar Bar, jefe de la Fuerza Aérea israelí, en Tel Aviv.

Estas son las claves de las negociaciones que hicieron posible el alto el fuego y los próximos pasos para su implementación.

Desbloqueo de negociaciones tras propuesta de EE.UU.

Hezbollah e Israel han intercambiado fuego casi todos los días desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo libanés expresó su respaldo a Hamás. El pasado 23 de septiembre, Tel Aviv lanzó una ofensiva terrestre en el sur del Líbano, acompañada por bombardeos en Beirut y en todo el país.

Hasta ahora, los intentos de alcanzar una tregua habían fracasado principalmente debido a las negativas de Netanyahu. A fines de octubre, había dicho que se oponía a “un alto el fuego unilateral en el Líbano” y a cualquier acuerdo “que permita a Hezbollah rearmarse”. En contraste, el grupo libanés abogaba por una tregua, calificándola como “la única solución para poner fin a los enfrentamientos”, según el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem.

En las últimas semanas, sin embargo, Estados Unidos presentó una nueva propuesta al líder del Parlamento libanés, Nabih Berri, en un esfuerzo diplomático que representaba el último intento de la administración de Joe Biden, que dejará la presidencia en enero, por alcanzar un acuerdo.

Tras reunirse con Berri, el enviado estadounidense Amos Hochstein afirmó el pasado miércoles que las negociaciones habían avanzado. Entonces, Qassem confirmó que Hezbollah había presentado sus observaciones, aunque advirtió que el progreso del acuerdo dependía de Israel y de la "seriedad" de su primer ministro.

Israel tardó en responder, lo que llevó a Hochstein a advertir al embajador israelí en Washington, Michael Herzog, que la falta de una respuesta favorable podría provocar el retiro de EE.UU. de las negociaciones.

Finalmente, tras varios días de demora, el gabinete de seguridad israelí se reunió este martes para analizar la propuesta y anunció que aceptaba.

¿Cómo se implementará el alto el fuego?

El plan consta de tres fases: una tregua inicial, seguida por el repliegue de las fuerzas de Hezbollah al norte del río Litani y la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano en 60 días. En la tercera, habrá negociaciones para delimitar la frontera, que actualmente sigue una línea trazada por la ONU tras el conflicto de 2006.

En esta primera etapa, mientras Hezbollah retira su presencia armada del sur del país, el ejército libanés desplegará al menos 5.000 soldados en la región, según el ministro de Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib. Este despliegue se coordinará con la misión para la paz de la ONU en el Líbano (UNIFIL).

Un panel internacional liderado por Estados Unidos supervisará el cumplimiento del acuerdo, junto con la UNIFIL.

Mientras tanto, el Gobierno libanés instó a los ciudadanos a no regresar a las aldeas y pueblos en las zonas de enfrentamiento hasta que se complete la retirada israelí.

¿Podría romperse la tregua?

Desde Washington aseguran que el plan, cuyas dos primeras fases deben llevarse a cabo en 60 días, "está diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades”.