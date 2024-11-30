El calvario de los palestinos en Gaza empeora minuto a minuto, mientras los bombardeos se intensifican, los alimentos se agotan y las condiciones de vida se vuelven insoportables. La ONU, que ha afirmado que la ofensiva de Israel tiene características que se corresponden con genocidio, subrayó ahora que las matanzas de palestinos son “atroces e inexcusables".

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció los constantes ataques de Tel Aviv contra los palestinos, así como la crisis humanitaria que afecta a Gaza y Cisjordania ocupada, destacando que nada justifica el “castigo colectivo” en el enclave.

"La ONU continuará mostrando solidaridad con el pueblo palestino y sus derechos inalienables a vivir en paz, seguridad y dignidad", indicó.

Enfatizando las consecuencias catastróficas del conflicto, Guterres subrayó que la muerte de más de 44.363 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y la crisis humanitaria en curso son "atroces e inexcusables". En este sentido, afirmó que "nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino", mientras condenaba los ataques del 7 de octubre.

Asimismo, criticó las acciones israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada, señalando que la "expansión de los asentamientos, los desalojos, las demoliciones, la violencia de los colonos y las amenazas de anexión" agravan el "dolor y la injusticia".

El secretario general de la ONU hizo estas declaraciones durante el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Este día, que se conmemora anualmente el 29 de noviembre, honra las aspiraciones palestinas de paz, justicia y autodeterminación. Fue establecido por la ONU en 1977.

Más de 100 muertos en 24 horas en el norte de Gaza

Mientras tanto, la ofensiva en Gaza, que ya lleva 421 días, sigue cobrando la vida de decenas de palestinos a diario.