CDMX. Todos los días desde hace poco más de un mes, Carmen Murillo y su hijo José Luis viajan dos horas en transporte público para llegar a las 7 de la mañana al número 252 de la calle Resina, al este de la Ciudad de México. Ahí se ubica un edificio en cuya fachada resalta en color azul el nombre de uno de los santuarios del boxeo mexicano: El Romanza gym, un espacio que nació hace tres décadas y donde entrenan alrededor de 80 boxeadores.

Esta mañana, unas 30 personas ejercitan frenéticamente golpeando sacos de box, saltando la cuerda o practicando golpes sobre el ring, bajo la supervisión de un entrenador que pide a gritos: “¡No bajes la guardia, cab%^&n!”.

Mientras José Luis, de 17 años, empieza a calentar, Carmen relata que llegaron hace un mes de Tabasco, en el sur del país, porque les dijeron que él tenía “madera de boxeador”, pero que en su estado natal no iba a mejorar. Alguien le habló del Romanza y de un entrenador “de categoría” por lo que, tras tres años de ahorrar, se mudaron a la capital.

“Tiene pegada, pero le falta técnica”, les dijeron cuando se presentaron por primera vez en el gimnasio y, desde entonces, todos los días a las 7, están aquí. “Vamos a intentarlo todo para que se convierta en el próximo campeón de México”, afirma Carmen antes de aproximarse al ring a grabar con su teléfono los movimientos de su hijo.

En medio del gimnasio hay una pequeña oficina en donde cuelgan decenas de fotografías de personalidades del boxeo mexicano e internacional; un guante de box dorado gigante y un letrero que dice “Boxing hall of fame” (Salón de la fama del boxeo). Allí, tres jóvenes esperan para pesarse, mientras un hombre moreno, delgado y con un tupido bigote negro les hace un breve pero conciso resumen de sus fallas y avances.

La gorra negra que usa apenas permite que se le distinga el rostro, pero quienes lo conocen saben que esa figura y ese bigote solo pueden ser de Ignacio Berinstáin, el dueño del Romanza y un entrenador de box mexicano con 60 años de trayectoria.

Del béisbol al boxeo: el sabor de la pelea

Nacho, como le llaman todos, dice que a él le gustaba el béisbol, pero que terminó haciendo box porque le gustaba pegar. “De niño uno peleaba hasta por las canicas y cuando tenía ocho años, unos boxeadores profesionales me vieron peleando en la calle y me invitaron a su gimnasio. Era un patio de vecindad con unos costales de aserrín y arena colgando. Pegaba con el puño porque ahí no había guantes y yo no tenía (dinero) para comprarlos, pero me atrajo estar tirando golpes”, relata el instructor de 85 años, mientras toma un sorbo de su café con leche.

Ese primer encuentro con el pugilismo ocurrió en Actopan, en el estado de Veracruz, de donde Nacho es originario, pero se repitió regularmente un año después, cuando se mudó a Jalapa, capital del estado. Años más tarde, cuando se trasladó a la Ciudad de México, el boxeo ya era parte de su rutina diaria y clave en el plan de vida que aspiraba a construir.

Sin embargo, a los 18 años, un mal golpe en una pelea torció su futuro. “Me quedó una pequeña cicatriz en el lagrimal y ya no me dejó de llorar el ojo, entonces la Comisión (de box) ya no me permitió pelear porque corría el riesgo de que se me desprendiera la retina”, cuenta el entrenador mientras se frota la barbilla y observa a los jóvenes que entrenan afuera. Fue tanta la decepción que incluso llegó a participar en peleas clandestinas, lo que causó que la Comisión lo vetara como luchador permanentemente.

Volver al ring del otro lado de las cuerdas

El joven Berinstáin se resignó y por un tiempo se convenció de que el boxeo era cosa del pasado. Sin embargo, años más tarde recibió propuestas de jóvenes que lo querían como entrenador así que volvió al ring, aunque desde el otro lado.