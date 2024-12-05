Los españoles que alquilan propiedades para vivir se enfrentan a duras condiciones económicas después de pagar la renta: la mitad de ellos queda en condiciones de pobreza severa, según un estudio publicado este miércoles por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona.
El instituto aclara que considera que viven en situación de “pobreza severa” quienes cuentan con menos de 561 euros para vivir después de pagar el alquiler.
Aunque los expertos recomiendan no gastar más del 30% de los ingresos en vivienda, se estima que uno de cada tres arrendatarios en España destina más de la mitad de sus ganancias mensuales solo para tener un lugar donde vivir.
La situación afecta principalmente a las familias ya que, según el informe, aproximadamente la mitad de ellas destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler.
“En contraste con lo que sucede en otros países europeos como Francia, Alemania o los Países Bajos, vivir como inquilino en España es sinónimo de inseguridad y estrés financiero”, señala la entidad.
Contratos a corto plazo
En este sentido, el estudio sostiene que, aunque los costos de alquiler son altos en toda Europa, el problema es especialmente grave en España debido a la falta de contratos de alquiler a largo plazo.
En Madrid y Barcelona, el estudio encontró que alrededor del 90% de los arrendatarios tiene contratos temporales, por lo que crece la especulación y, en consecuencia, los precios aumentan, superando la inflación.
Asimismo, la falta de contratos a largo plazo obliga a muchos inquilinos a abandonar sus hogares. En la capital, más del 60% de ellos se ha tenido que mudar en los últimos cinco años, mientras que en Barcelona la cifra asciende al 80%.
El estudio también afirma que el alquiler también es menos común en España en comparación con otros países europeos, ya que solo el 18,7% de las viviendas en todo el país fueron arrendadas en 2023. No obstante, aclara que esto representa un aumento significativo respecto al 13,5% en 2007.
Pedro Sánchez dice que aún hay “mucho por hacer”
El año pasado, España aprobó una ley de vivienda destinada a aliviar el aumento del costo de vida. Según el Gobierno español, en algunas regiones, como Cataluña, el costo de la renta ha bajado. Sin embargo, no todos los gobiernos regionales están implementando los mecanismos de esta ley.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el mes pasado frente al Parlamento que aún hay “mucho por hacer”, señalando que las viviendas subvencionadas en el país representan sólo el 2% del total, frente al 9% en toda Europa.
Además, el pasado fin de semana, Sánchez anunció planes para crear una corporación pública de viviendas gestionada por el gobierno central para construir y administrar viviendas asequibles.