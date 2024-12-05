MUNDO
4 MIN DE LECTURA
La mitad de los inquilinos en España sufre pobreza tras pagar la renta
La mitad de los españoles queda en condiciones de pobreza severa después de pagar el alquiler. La situación afecta principalmente a las familias, que destinan más del 40% de sus ingresos a la renta.
La mitad de los inquilinos en España sufre pobreza tras pagar la renta
En Madrid, más del 60% de los inquilinos se ha tenido que mudar en los últimos cinco años, mientras que en Barcelona la cifra asciende al 80%. / Foto: EFE. / Others
5 de diciembre de 2024

Los españoles que alquilan propiedades para vivir se enfrentan a duras condiciones económicas después de pagar la renta: la mitad de ellos queda en condiciones de pobreza severa, según un estudio publicado este miércoles por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona.

El instituto aclara que considera que viven en situación de “pobreza severa” quienes cuentan con menos de 561 euros para vivir después de pagar el alquiler.

Aunque los expertos recomiendan no gastar más del 30% de los ingresos en vivienda, se estima que uno de cada tres arrendatarios en España destina más de la mitad de sus ganancias mensuales solo para tener un lugar donde vivir.

La situación afecta principalmente a las familias ya que, según el informe, aproximadamente la mitad de ellas destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler.

RelacionadoTragedia en España por inundaciones: cambio climático intensificó lluvias

“En contraste con lo que sucede en otros países europeos como Francia, Alemania o los Países Bajos, vivir como inquilino en España es sinónimo de inseguridad y estrés financiero”, señala la entidad.

Contratos a corto plazo

En este sentido, el estudio sostiene que, aunque los costos de alquiler son altos en toda Europa, el problema es especialmente grave en España debido a la falta de contratos de alquiler a largo plazo.

Recomendados

En Madrid y Barcelona, el estudio encontró que alrededor del 90% de los arrendatarios tiene contratos temporales, por lo que crece la especulación y, en consecuencia, los precios aumentan, superando la inflación.

Asimismo, la falta de contratos a largo plazo obliga a muchos inquilinos a abandonar sus hogares. En la capital, más del 60% de ellos se ha tenido que mudar en los últimos cinco años, mientras que en Barcelona la cifra asciende al 80%.

El estudio también afirma que el alquiler también es menos común en España en comparación con otros países europeos, ya que solo el 18,7% de las viviendas en todo el país fueron arrendadas en 2023. No obstante, aclara que esto representa un aumento significativo respecto al 13,5% en 2007.

Pedro Sánchez dice que aún hay “mucho por hacer”

El año pasado, España aprobó una ley de vivienda destinada a aliviar el aumento del costo de vida. Según el Gobierno español, en algunas regiones, como Cataluña, el costo de la renta ha bajado. Sin embargo, no todos los gobiernos regionales están implementando los mecanismos de esta ley.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el mes pasado frente al Parlamento que aún hay “mucho por hacer”, señalando que las viviendas subvencionadas en el país representan sólo el 2% del total, frente al 9% en toda Europa.

Además, el pasado fin de semana, Sánchez anunció planes para crear una corporación pública de viviendas gestionada por el gobierno central para construir y administrar viviendas asequibles.

FUENTE:AA
Explora
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
Por Djoomart Otorbaev
Envejecimiento poblacional: ¿qué desafíos plantea un mundo con menos jóvenes y más ancianos?
Por Julián Bilmes
De Arafat a Muzdalifah: cómo el Hajj nos enseña a caminar con humildad sobre la tierra
Por Kübra Solmaz
Türkiye y Rusia reiteran compromiso con la unidad de Siria y renuevan impulso al diálogo con Ucrania
La prohibición de los talibanes al opio: ¿es posible una transformación genuina?
Por Ata Şahit
Trump confirma que los aranceles a Canadá y México "seguirán adelante"
Por Redacción
Es diseñador, lucha contra prejuicios y lleva la causa palestina a la moda
Por Hajar Elkahlaoui
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Por Lourdes Albornoz
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Por Guido Neidhöfer
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
Por Faruk Tasci
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Por Federico Donner
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Por Ian Proud
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Por Santiago Peluffo Soneyra
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
Por Ata Şahit
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Por Hamza Castillo