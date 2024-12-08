La oposición de Siria ha declarado el fin del régimen de Bashar Al-Assad en el país, afirmando que lo han derrocado tras tomar Damasco y obligarlo a huir.

He aquí una cronología de la ofensiva relámpago de 11 días que condujo a la caída de Assad:

27 de noviembre

La oposición lanzó un ataque sorpresa contra el ejército sirio en la provincia norteña de Alepo.

28 de noviembre

La oposición cortó la autopista que conecta Alepo con la capital, Damasco.

29 y 30 de noviembre

La oposición bombardeó Alepo y entró en la ciudad del norte en un asalto relámpago contra las fuerzas del régimen.

Aviones de guerra rusos lanzaron ataques sobre la ciudad de Alepo "por primera vez desde 2016".

En un día, la oposición tomó el control de la mayor parte de Alepo y más de 80 ciudades y pueblos en el norte.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló con sus homólogos iraní y turco y expresó su preocupación por la "peligrosa" escalada de hostilidades.

1 de diciembre

Alepo quedó fuera del control de las fuerzas del régimen sirio "por primera vez en más de una década".

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, viajó a Damasco para reunirse con Assad, declarando antes de su partida que Teherán "apoyará firmemente al gobierno y al ejército sirio".

