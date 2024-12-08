La oposición de Siria ha declarado el fin del régimen de Bashar Al-Assad en el país, afirmando que lo han derrocado tras tomar Damasco y obligarlo a huir.
He aquí una cronología de la ofensiva relámpago de 11 días que condujo a la caída de Assad:
27 de noviembre
La oposición lanzó un ataque sorpresa contra el ejército sirio en la provincia norteña de Alepo.
28 de noviembre
La oposición cortó la autopista que conecta Alepo con la capital, Damasco.
29 y 30 de noviembre
La oposición bombardeó Alepo y entró en la ciudad del norte en un asalto relámpago contra las fuerzas del régimen.
Aviones de guerra rusos lanzaron ataques sobre la ciudad de Alepo "por primera vez desde 2016".
En un día, la oposición tomó el control de la mayor parte de Alepo y más de 80 ciudades y pueblos en el norte.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló con sus homólogos iraní y turco y expresó su preocupación por la "peligrosa" escalada de hostilidades.
1 de diciembre
Alepo quedó fuera del control de las fuerzas del régimen sirio "por primera vez en más de una década".
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, viajó a Damasco para reunirse con Assad, declarando antes de su partida que Teherán "apoyará firmemente al gobierno y al ejército sirio".
2 de diciembre
Rusia e Irán prometieron "apoyo incondicional" al régimen de Assad.
5 de diciembre
La oposición capturó Hama, la cuarta ciudad más grande de Siria, tras días de intensos combates con las fuerzas de Assad.
6 de diciembre
La oposición se acercó a distancia de ataque de Homs, conocida como la "capital de la revolución".
7 de diciembre
La oposición tomó Homs.
El Ministerio de Defensa del régimen negó las noticias sobre la retirada del ejército de los alrededores de Damasco.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Siria "está cansada de la guerra, la sangre y las lágrimas".
8 de diciembre
El ejército del régimen y otras fuerzas se retiraron del Aeropuerto Internacional de Damasco después de que Assad supuestamente huyera del país.
La oposición entró en Damasco y declaró el fin del régimen de Assad, lo que provocó que los residentes salieran en masa a las calles para celebrar.
El primer ministro sirio, Mohammed Al-Jalali, afirmó estar dispuesto a "cooperar" con cualquier liderazgo elegido por el pueblo y participar en cualquier proceso de transición.