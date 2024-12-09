El opositor Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés) tomó control del 80% del distrito de Manbiy, en el norte del país, como parte de la Operación Amanecer de la Libertad contra del grupo terrorista PKK/YPG, según informaron este domingo fuentes de seguridad.

El SNA, avanzando por las partes norte y oeste de Manbiy, continúa enfrentándose con los combatientes del PKK/YPG, quienes han ocupado la zona desde 2016.

Los habitantes de Manbiy se han unido a los esfuerzos del SNA, alzándose contra el grupo terrorista y rescatando a prisioneros en cárceles de la zona. La población del distrito es mayoritariamente árabe.

Durante la operación, el SNA liberó el pueblo de Orayma, y la aldea de Awn Al-Dadat de los terroristas.

La Operación Amanecer de la Libertad, lanzada el 1 de diciembre, comenzó con la expulsión de combatientes del PKK/YPG por parte del SNA en el distrito central de Tel Rifaat. El objetivo de la operación es recuperar territorio en el norte de Siria y restablecer la seguridad en la región.

La importancia de Manbiy

A pesar de las promesas de Estados Unidos y Rusia, los terroristas del PKK/YPG se apoderaron del distrito de Manbiy tras un ataque lanzado con apoyo de Washington entre mayo y agosto de 2016.

Estados Unidos le había prometido a Türkiye que los terroristas del PKK/YPG abandonarían el distrito después de que este quedara despejado de los terroristas de DAESH/ISIS, pero no cumplió su promesa.

Moscú también se comprometió a expulsar a la organización terrorista de Manbiy en un acuerdo con Ankara durante la Operación Fuente de Paz de Türkiye en octubre de 2019. A pesar de que anunció que los terroristas se habían ido, la organización terrorista aún permanecía ahí.

Relacionado Israel toma zona de amortiguamiento en los Altos de Golán ocupados en Siria

La región de Manbiy tenía una importancia central en el plan terrorista del PKK/YPG de abrir un corredor que partiera de la frontera entre Siria e Iraq, y terminará en el Mediterráneo en el oeste de Siria.

Türkiye había asestado un golpe a los preparativos para establecer una conexión directa entre Afrin-Tel Rifaat y Manbiy con la Operación Escudo del Éufrates en agosto de 2016.

Los terroristas PKK/YPG buscan explotar el vacío de seguridad

En medio de los reveses que ha sufrido el régimen de Assad desde que se reanudó el conflicto en Siria, el grupo terrorista PKK/YPG intenta aprovechar la incierta situación de seguridad.