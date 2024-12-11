Meses antes de que el régimen de Bashar Al-Assad colapsara tras una ofensiva relámpago de los grupos opositores, Türkiye había propuesto a Assad sentarse a negociar. Pero él se negó.

Impulsado por su cercanía con líderes de algunos países árabes vecinos a Siria y con la esperanza de que el eje Rusia-Irán lo respaldara, Assad tomó una decisión que tendría consecuencias desastrosas.

Ankara ha seguido de cerca los acontecimientos que ocurrieron durante los últimos diez años de guerra civil en Siria, ya que comparte frontera con el norte de este país. Millones de refugiados sirios viven actualmente en Türkiye, cuyos líderes entendieron las realidades cambiantes en el terreno.

En los últimos meses del debilitado régimen de Assad, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intentó repetidamente establecer un diálogo político con Assad, instándolo a normalizar relaciones con los grupos opositores.

“Lo novedoso aquí, además del respaldo a una solución política, fue la inclusión directa del régimen de Assad en las propuestas de diálogo político”, explicó Ahmet Arda Sensoy, de la Fundación de Investigación de Türkiye (TAV).

Sin embargo, Assad rechazó esta oferta de diálogo, según confirmó el presidente Erdogan.

“No reconocieron el valor de la ayuda que Türkiye le ofreció”, dijo este lunes.

La situación en Damasco habría sido muy distinta si Assad hubiera aceptado una solución política.

Según Sensoy, la propuesta de Türkiye podría haber llevado a una transformación en la que la oposición se convirtiera en parte del proceso político, y que se realizaran elecciones libres y justas para definir el futuro del país”.

“Tal vez el régimen de Assad habría llegado a su fin, pero bajo otras condiciones también podría haber continuado el régimen del Baath”, agregó Sensoy en diálogo con TRT World.

Declive diplomático

Aunque la respuesta “racional” habría sido aceptar la ayuda de Ankara, la inacción de Assad dejó en evidencia la fragilidad política de su régimen, según Sensoy.

De la misma forma que las fuerzas opositoras dejaron expuesta la debilidad militar de Assad al llegar a Damasco en menos de dos semanas, su falta de respuesta a las propuestas de Türkiye reflejó un profundo fracaso en su capacidad diplomática.

Desde 2013, el régimen de Assad había perdido influencia, dependiendo militarmente de Rusia e Irán, mientras enfrentaba graves crisis económicas y demográficas. “Había perdido la flexibilidad y la capacidad diplomática para hacer un movimiento político de ese calibre", explicó el investigador del TAV.

Siria sufría profundos problemas persistentes: una economía devastada y la incapacidad de proveer recursos básicos como electricidad y petróleo, especialmente porque campos petroleros clave habían quedado bajo control de la organización terrorista PKK/YPG.

Esta convergencia de fracasos militares, económicos y diplomáticos ha dejado a Siria vulnerable a más inestabilidad. Uno de los desafíos más urgentes es la creciente amenaza del grupo terrorista PKK contra la integridad territorial de Siria.

Preservar la integridad territorial de Siria