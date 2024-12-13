El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, este jueves por la noche en Ankara. Durante la reunión, se abordaron las relaciones bilaterales entre ambos países y los acontecimientos recientes en Siria, entre otros temas globales y regionales, con particular énfasis en la necesidad de fortalecer la cooperación en Oriente Medio y respaldar a un "gobierno inclusivo" en Siria.

El presidente turco aseguró que Ankara continuará trabajando para fortalecer las relaciones con Washington en todos los ámbitos durante el nuevo período.

Respecto a Siria, Erdogan destacó que Türkiye siempre ha apoyado la preservación de la integridad territorial, la unidad y la estructura unitaria de ese país. Además, señaló la importancia de que la comunidad internacional colabore en la rehabilitación y reconstrucción de las instituciones sirias.

Erdogan también dijo que, tras los últimos acontecimientos en Siria, Ankara tomará medidas preventivas contra todas las organizaciones terroristas que operan en Siria, incluidas el PKK/PYD/YPG y Daesh.

En este sentido, subrayó que Türkiye es el único miembro de la OTAN que ha combatido directamente a Daesh, y prometió evitar que el PKK y sus afiliados aprovechen la situación en el terreno. También aseguró que Türkiye no permitirá ningún debilitamiento en la lucha contra Daesh.

Luego, el mandatario reiteró que la comunidad internacional debe trabajar unida en la reactivación y reconstrucción de las instituciones en Siria.

Por otro lado, Erdogan y Blinken hablaron de la "necesidad urgente" de un alto el fuego en Gaza y de un acuerdo de intercambio de prisioneros que "incremente la asistencia humanitaria" a los palestinos del enclave.

Blinken aterrizó este jueves por la tarde en Ankara y se dirigió directamente a su reunión con Erdogan, informó un funcionario estadounidense. El máximo diplomático de Washington llegó desde Aqaba, ciudad en Jordania, donde inició una gira regional para dialogar sobre Siria tras la caída del líder del régimen, Bashar Al-Assad.

En el encuentro entre el presidente Erdogan y Blinken también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan; el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun; el principal asesor de Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kılıç, y el jefe de Gabinete presidencial, Hasan Dogan.