El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, este jueves por la noche en Ankara. Durante la reunión, se abordaron las relaciones bilaterales entre ambos países y los acontecimientos recientes en Siria, entre otros temas globales y regionales, con particular énfasis en la necesidad de fortalecer la cooperación en Oriente Medio y respaldar a un "gobierno inclusivo" en Siria.
El presidente turco aseguró que Ankara continuará trabajando para fortalecer las relaciones con Washington en todos los ámbitos durante el nuevo período.
Respecto a Siria, Erdogan destacó que Türkiye siempre ha apoyado la preservación de la integridad territorial, la unidad y la estructura unitaria de ese país. Además, señaló la importancia de que la comunidad internacional colabore en la rehabilitación y reconstrucción de las instituciones sirias.
Erdogan también dijo que, tras los últimos acontecimientos en Siria, Ankara tomará medidas preventivas contra todas las organizaciones terroristas que operan en Siria, incluidas el PKK/PYD/YPG y Daesh.
En este sentido, subrayó que Türkiye es el único miembro de la OTAN que ha combatido directamente a Daesh, y prometió evitar que el PKK y sus afiliados aprovechen la situación en el terreno. También aseguró que Türkiye no permitirá ningún debilitamiento en la lucha contra Daesh.
Luego, el mandatario reiteró que la comunidad internacional debe trabajar unida en la reactivación y reconstrucción de las instituciones en Siria.
Por otro lado, Erdogan y Blinken hablaron de la "necesidad urgente" de un alto el fuego en Gaza y de un acuerdo de intercambio de prisioneros que "incremente la asistencia humanitaria" a los palestinos del enclave.
Blinken aterrizó este jueves por la tarde en Ankara y se dirigió directamente a su reunión con Erdogan, informó un funcionario estadounidense. El máximo diplomático de Washington llegó desde Aqaba, ciudad en Jordania, donde inició una gira regional para dialogar sobre Siria tras la caída del líder del régimen, Bashar Al-Assad.
En el encuentro entre el presidente Erdogan y Blinken también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan; el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun; el principal asesor de Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kılıç, y el jefe de Gabinete presidencial, Hasan Dogan.
El ministro Fidan se reúne con Blinken
Tras su encuentro con el presidente Erdogan, este martes por la mañana Blinken se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan.
En declaraciones junto al secretario de Estado de EE. UU. tras la reunión, Fidan dijo tras el encuentro que, entre los temas que abordaron, se destacó el rol de Türkiye y EE.UU. para el futuro de Siria.
"En la nueva situación en Siria, discutimos qué se puede hacer por el bienestar del pueblo sirio, la unidad, la integridad, la cohesión y la soberanía del país. También hablamos sobre el rol de Türkiye, EE.UU. y los actores regionales, y cómo podemos cooperar para abordar estas cuestiones", indicó el ministro.
“Prevenir el terrorismo en Siria y asegurar que Daesh y el PKK no dominen allí están entre nuestras prioridades. Hablamos a fondo sobre lo que podemos hacer con respecto a estos temas, cuáles son nuestras preocupaciones comunes y qué soluciones conjuntas deberían existir”, añadió Fidan.
Con respecto a Gaza, Fidan afirmó que también se refirieron a la necesidad de un alto el fuego en la región. “Coincidimos en la urgencia de lograr un alto el fuego. Tanto Estados Unidos como Türkiye, junto con otros aliados, están trabajando intensamente para negociar un alto el fuego en la región. Desafortunadamente, el ciclo de violencia continúa. Israel sigue matando civiles. Hablamos sobre qué medidas podemos tomar para detener esto lo antes posible”.
En este sentido, Blinken elogió los esfuerzos de Türkiye, por un alto el fuego en Gaza, señalando "señales alentadoras" de progreso para alcanzar una resolución.
Por otro lado, Fidan mencionó que, durante la reunión con Blinken --quien visita Türkiye por última vez ya que la administración del presidente Joe Biden terminará en enero-- abordaron las relaciones bilaterales, particularmente en la industria de defensa.