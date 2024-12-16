Bolivia, el único país del mundo que en este momento designa a sus jueces por voto popular, celebró este domingo su tercera elección judicial, en un ambiente marcado por las tensiones políticas y la controversia.

Durante la jornada, más de 7,3 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para decidir a los titulares y suplentes de 38 cargos clave en las altas cortes del país, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

En un balance al final de la jornada, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Oscar Hassenteufel, afirmó que hubo "una alta participación" de la ciudadanía y que se tendrán resultados oficiales en "cuestión de tres días".

"Esta elección judicial es mucho más compleja, porque además del escenario político, social y económico que afecta a todas las familias bolivianas, se hizo patente la presencia de intereses diversos que atentaron contra el normal desarrollo del proceso electoral", dijo Hassenteufel.

El proceso debió desarrollarse en 2023, pero se postergó varias veces. Todos los magistrados actuales tienen sus mandatos vencidos. Además la justicia constitucional suspendió el sufragio en varias zonas del país ante las impugnaciones de algunos candidatos rechazados en la preselección.

"El resultado es que la elección se realiza con un año de retraso y de manera incompleta", agregó Hassenteufel.

En esta ocasión, el proceso contó con la observación de misiones internacionales enviadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Parlamento del Mercosur, entre otros.

¿Por qué Bolivia elige a sus jueces?

La actual Constitución de Bolivia, que entró en vigencia en 2009 bajo el gobierno del expresidente Evo Morales, estableció un nuevo sistema en el que los jueces se eligen por voto popular para un mandato de seis años. El objetivo de esta medida fue “democratizar la elección de autoridades en los principales órganos de justicia”.

Los candidatos son preseleccionados por la Asamblea Legislativa, a través de un proceso que evalúa méritos y antecedentes. El modelo, según las autoridades, pretende reducir la influencia política en el sistema judicial y promover una mayor transparencia e independencia.

Esta elección es la tercera de su tipo tras las realizadas en 2011 y 2017. En esas dos ocasiones hubo una gran cantidad de votos blancos y nulos. Por un lado se debió al desconocimiento de la población respecto a los candidatos y sus méritos, y por otro hubo rechazo al proceso que algunos sectores opositores calificaron como influidos por el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir magistrados afines al Gobierno.

En Bolivia el voto es obligatorio a partir de los 18 años, aunque están exentos los mayores de 70 y quienes se encuentren fuera del país el día de la elección.