El Gobierno de Ecuador dio marcha atrás este lunes en la polémica construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía, tras dos semanas de protestas y una llamada del Congreso a reevaluar el proyecto. Los manifestantes denunciaban que sería perjudicial para el medioambiente y que afectaría la calidad de vida de los pueblos indígenas de la zona.

El centro penitenciario se planeaba construir en Archidona, en la provincia amazónica de Napo, una zona selvática donde habitan comunidades indígenas kichwas y waoranis. La mayoría se dedica a la agricultura y al turismo ecológico, aprovechando las riquezas naturales de uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo.

Sin embargo, esto no significa que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, haya desistido de la cárcel, un proyecto emblemático de su campaña. El mandatario había propuesto dos prisiones de máxima seguridad como parte de sus políticas para combatir el narcotráfico: una en la región amazónica y otra en la costa del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. Ahora, anunció que ambas cárceles se construirán en esta última provincia.

El proyecto de la Amazonía tenía un presupuesto de 52 millones de dólares y, al igual que en el caso de la de Santa Elena, se estimaba que tendría capacidad para albergar a unos 800 reclusos. Se espera que ambas cárceles estén listas en 300 días.

El Ejecutivo, por su parte, destacó los beneficios que la construcción de la cárcel traerá al área. "Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y con el impulso al desarrollo económico y social, especialmente en la comunidad del cantón Salinas, generando empleo directo e indirecto y dinamizando la economía local mediante una obra de esta envergadura", agregó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.

Protestas en las calles y críticas en el Congreso

El anuncio de Noboa llega tras 14 días de protestas en contra de la construcción de la cárcel en la Amazonía, en las que participaron varios grupos indígenas, respaldados por amplios sectores sociales de la región.