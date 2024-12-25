La caída del régimen de Bashar Al-Assad y la formación de una nueva administración coordinada por los grupos opositores abrieron la puerta a una nueva etapa económica para Siria. Aunque las sanciones de los países internacionales, lideradas por Estados Unidos, son un obstáculo para la recuperación, el comercio comienza a reactivarse.

Con la llegada de la nueva administración, se flexibilizaron las regulaciones sobre importaciones y exportaciones, y se eliminaron las restricciones sobre el comercio de divisas, que antes eran castigadas con hasta siete años de cárcel y elevadas multas.

Los bancos han reabierto sus puertas, y las largas filas frente a los cajeros automáticos en Damasco se han convertido en una imagen cotidiana.

Mientras, los precios de bienes esenciales como la harina, el azúcar y el combustible han comenzado a bajar, y los salarios del sector público han recuperado poder adquisitivo, tras incrementarse en un 300%, según comunicados oficiales.

El comercio se reactiva

En este contexto, en el mercado Al-Hamidiyah, uno de los emblemas históricos de Damasco, los comercios vuelven a tener movimiento, mientras los vendedores ambulantes invitan a los transeúntes a comprar, creando una atmósfera vibrante que recuerda a tiempos más prósperos.

Desde el 8 de diciembre, cuando las fuerzas opositores llegaron a la capital siria, “todo dio un giro de 180 grados. Así lo expresa Wisam Bakdash, comerciante del histórico mercado.

“La gente compra cuando está feliz, pero el miedo les impedía hacerlo. Ahora la economía, la seguridad y hasta los rostros de las personas han cambiado. Antes estaban serios, ahora sonríen”, cuenta Bakdash, gerente de una icónica heladería de la zona, a la agencia de noticias Anadolu.

Además, destacó que la eliminación de las restricciones al cambio de divisas ha permitido una reducción en los precios, facilitando el acceso a productos esenciales. Contó que algunos productos, como el azúcar, anteriormente estaban controlados por personas cercanas al régimen, quienes inflaban su precio para obtener ganancias personales.

Ahora, en el mercado, un cartel que celebra la "liberación de Siria" cuelga de forma prominente, mientras que los barrios cristianos del casco antiguo de Damasco se decoran con adornos navideños, sumándose a la festividad de la temporada.

Así, en un país marcado por la guerra y la devastación, signos de renacimiento económico y social comienzan a emerger, dando esperanza a muchos.

El peso de las sanciones internacionales sobre Siria

Sin embargo, a pesar de algunas señales de recuperación económica, Siria sigue atrapada bajo el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).