Panamá, México, Canadá y Groenlandia: en solo una semana, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la soberanía territorial de cuatro países con declaraciones incendiarias. Aunque todavía es pronto para determinar si se trata de intenciones reales, el impacto de sus palabras agitó las aguas, generando preocupación.
El republicano asumirá el poder el 20 de enero con su vieja promesa de hacer "Estados Unidos grande otra vez", lo que podría poner contra las cuerdas las relaciones de Washington con varios de sus aliados, como ya ocurrió durante su primer mandato entre 2017 y 2021.
Sin embargo, al igual que en su primera presidencia, no está claro si su retórica tiene intenciones reales o si, por el contrario, se trata de una maniobra de distracción o una forma de presión para forzar algún tipo de negociación.
Retomar el control del canal de Panamá
El revuelo comenzó el sábado pasado cuando Trump amenazó con retomar el control del canal de Panamá, una vía clave para el comercio mundial, ya que conecta el océano Atlántico con el Pacífico. Aseguró que esto ocurriría si no se reducen las “tarifas ridículas” que se cobran a los barcos de EE.UU. para transitar la vía.
Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, subrayó que “la soberanía del canal transoceánico es innegociable”, recibiendo el respaldo de varios líderes latinoamericanos.
"Ya lo veremos", le respondió Trump, quien publicó una ilustración del canal con una bandera estadounidense.
Además, insistió en que Panamá está "estafando" a su país y que no tiene en cuenta la "extraordinaria generosidad" de Washington cuando le devolvió “tontamente” la gestión del paso marítimo.
Sin embargo, el traspaso del canal no fue realmente una devolución: el canal de Panamá fue construido por EE.UU., que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, según se estableció en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 por los entonces presidentes de Panamá Omar Torrijos y EE.UU. Jimmy Carter.
¿Intervenir en México?
Trump también encendió las alarmas al anunciar, poco después, que planea designar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.
Aunque el mandatario electo no dio más detalles sobre este tema, catalogar a los narcotraficantes como terroristas implicaría tener un pretexto para intervenir militarmente en territorio mexicano alegando, por ejemplo, la necesidad de destruir laboratorios de fentanilo.
Sin embargo, para el Gobierno de México esa es una línea roja infranqueable. Y su presidenta, Claudia Sheinbaum, lo dejó claro: advirtió que el país latinoamericano "nunca se va a subordinar" y que "no acepta injerencismos".
Todo parece señalar que este es un asunto que marcará la relación entre Trump y Sheinbaum, además de la amenaza de aranceles que el republicano lanzó en contra de México y Canadá si estos países no reducen el tráfico de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.
Canadá, el “estado número 51”
El otro vecino de EE.UU., Canadá, también estuvo en el foco de las declaraciones de Trump. Durante varias semanas, bromeó con la idea de anexionar a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos y se burló de su primer ministro, Justin Turdeau, al que llama "gobernador".
"Muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el estado número 51", publicó Trump en su plataforma Truth Social.
"Se ahorrarían muchísimo en impuestos y protección militar. Creo que es una gran idea. ¡El estado número 51!", añadió.
¿Comprar Groenlandia?
Pero eso no es todo. El republicano también reiteró esta semana su intención de comprar Groenlandia, tras manifestar que "la propiedad y control" de la isla es "una necesidad absoluta" para la seguridad nacional estadounidense.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, se encuentra entre el Atlántico y el Ártico. Está cubierta en un 80% por una capa de hielo y alberga una gran base militar estadounidense. Obtuvo la autonomía de Dinamarca en 1979.
Trump ya había expresado durante su primer mandato la idea de comprar la isla, un territorio que comparte su soberanía con Dinamarca, y tanto las autoridades groenlandesas como danesas rechazaron rápidamente esta semana que se vuelva a tratar ese tema.
El jefe de Gobierno, Múte Bourup Egede, sugirió que los últimos llamados de Trump para el control estadounidense serían tan poco efectivos como los hechos en su primer mandato. “Groenlandia es nuestra. No estamos en venta y nunca estaremos en venta”, dijo en un comunicado. “No debemos perder nuestra lucha de años por la libertad”.
La controversia desatada por las declaraciones del próximo presidente de Estados Unidos alcanzó su punto más alto cuando su hijo, Eric, compartió en redes sociales un meme en el que su padre aparece añadiendo Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá a un carrito de compras de Amazon. Aunque algunos interpretan los dichos de Trump como una broma o una estrategia negociadora, muchos otros los ven como una amenaza real a la soberanía de otros países.