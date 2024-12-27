El Gobierno de México está dialogando con otros países de América Latina para que reciban directamente a los migrantes que deporte el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que la intención es evitar que los deportados lleguen primero a territorio mexicano.

Sheinbaum, quien ya había expresado su intención de alcanzar un acuerdo con Washington en este sentido, reiteró "la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen", en lugar de expulsarlos a México.

Indicó que el ministro de Relaciones Internacionales, Juan Ramón de la Fuente, está hablando con algunos países cuyos ciudadanos cruzan el territorio mexicano para llegar a la frontera con EE.UU.

“Ya lo va a explicar él, pero (está hablando) con varios países, particularmente en Centroamérica, y siempre vamos a estar cerca, porque si bien tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, siempre vamos a estar cerca de América Latina", señaló Sheinbaum.

Las deportaciones masivas con la que Trump ha amenazado y sus posibles consecuencias preocupan en México, ya que cerca de la mitad de los 11 millones de personas en situación irregular son de este país. En este contexto, Sheinbaum ha prometido solidaridad con los migrantes de Latinoamérica, pero ha advertido de que su prioridad será atender a los mexicanos deportados.

"Por supuesto que nosotros vamos a seguir defendiendo a los mexicanos y a las mexicanas en Estados Unidos, es lo que nos corresponde, y en caso de que haya deportaciones, prepararnos para poder darles la bienvenida", reafirmó ahora la mandataria.