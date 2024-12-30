El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció a los 100 años en su hogar este domingo. Su gobierno, entre 1976 y 1981, se caracterizó por un enfoque relativamente menos confrontativo y una política de acercamiento a administraciones de Centroamérica, como Cuba y Panamá. También tuvo influencia en países del Cono Sur, que para entonces atravesaba una oscura época de dictaduras militares.

La política exterior de Carter destacó, en plena Guerra Fría, por tener una perspectiva menos confrontativa que la de gobiernos estadounidenses anteriores y posteriores. También se centró en la promoción del diálogo y los derechos humanos. Un enfoque que continuó desde su figura como expresidente durante varias décadas.

Acercamiento con Cuba

En este sentido, el presidente estadounidense más longevo en la historia de EE.UU. se destacó por buscar normalizar las relaciones Cuba, 15 años después de la crisis de los misiles, y flexibilizar el embargo contra la isla, vigente desde 1962.

En 2002, realizó una visita histórica a La Habana, y se convirtió así en el primer expresidente estadounidense en pisar la isla después de 1959. Volvió en 2011.

Sin embargo, este acercamiento terminó por debilitar la presidencia del demócrata debido al éxodo de casi 125.000 cubanos hacia EE.UU. Sus avances para retomar las relaciones terminaron cuando el republicano Ronald Reagan, que sucedió a Carter, adoptó una posición radicalmente opuesta y retornó a la política de confrontación.

Tras la muerte de Carter, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos y resaltó los "esfuerzos" que hizo Carter por mejorar las relaciones entre ambos países, sus visitas a Cuba y su pronunciamiento en favor de la libertad de los Cinco (agentes cubanos que estuvieron presos en EE.UU. por espionaje).

Devolución del canal de Panamá

Otro de los símbolos de su política de cooperación multilateral fue la devolución de la administración del canal de Panamá a ese país.

"Carter comprendió que si no se devolvía el canal a Panamá, la relación entre Estados Unidos y Panamá podría llevar a una nueva crisis en un país donde Washington no podía darse el lujo de inestabilidad", opinó Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y politólogo, según citó la agencia de noticias AFP.

Tras la muerte de Carter, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó sus condolencias y destacó que "su paso por la Casa Blanca marcó tiempos complejos, que para Panamá fueron cruciales para lograr negociar y pactar los Tratados Torrijos-Carter en 1977, con los que se logró la transferencia del canal a manos panameñas y la plena soberanía de nuestro país".

En 2016, Carter reconoció que la transferencia del canal fue "el reto político más difícil" de su carrera, y "la decisión más valiente que el gobierno de Estados Unidos ha tomado, porque era muy impopular" hacerlo. Una decisión cuestionada recientemente por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, quien amenazó con retomar el control del Canal, luego de asegurar que Carter “lo regaló”.

Más allá de estas declaraciones polémicas, Trump expresó este domingo que "los desafíos que enfrentó Jimmy como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país e hizo todo lo que estuvo a su alcance para mejorar la vida de todos los estadounidenses”. Luego indicó: “Aunque yo estaba en total desacuerdo con él filosófica y políticamente, también me di cuenta de que él verdaderamente amaba y respetaba a nuestro país y todo lo que representa".

Apoyo a la democracia en Latinoamérica

Por otro lado, se destaca la decisión de Carter de respaldar, en varios casos, la democracia por encima de las dictaduras militares.

Su determinación de no apoyar al dictador nicaragüense Anastasio Somoza "fue un factor decisivo" en su derrota ante el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979. Este domingo, el presidente de ese país, Daniel Ortega, destacó el legado político de Carter y lo definió como "un inolvidable amigo" de América, y un gobernante que "supo intentar una política respetuosa y amistosa" con los demás países.

Las políticas de Carter no tuvieron el mismo efecto en El Salvador, donde no logró avances y "tuvo que hacer un pacto muy incómodo" con ese gobierno, dijo a la AFP el politólogo estadounidense Michael Shifter. Hacia el final de su mandato y buscando evitar que los comunistas tomaran el poder, Carter restableció la asistencia militar a la junta gobernante, lo cual finalmente sumió a El Salvador en una prolongada guerra civil.