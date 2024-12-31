Cada día, una marea de imágenes nos alcanza a toda velocidad y en todos los colores, ya sea a través de las redes sociales o la televisión.

En medio de esta ola de estímulos visuales, aparecen fotos estremecedoras de conflictos y ciudades devastadas, mientras otras congelan en un solo fotograma instantes únicos que encapsulan la esencia de una noticia.

A lo largo de 2024, los fotoperiodistas fueron testigos de momentos que definieron el año: desde el sufrimiento de los palestinos en Gaza, hasta desastres naturales y el intento fallido de asesinato contra quien será el próximo presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Estas son las imágenes destacadas del 2024.

Soldados israelíes posan en una “selfie” frente a una zona de Gaza totalmente destruida, el 19 de febrero de 2024.

Donald Trump derrotó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre, asegurando su regreso a la Casa Blanca. En la imagen, el entonces candidato levanta el puño tras sobrevivir a uno de los dos intentos de asesinatos en su contra, mientras es escoltado fuera del escenario durante un mitin el 13 de julio de 2024.

En Sudán, la guerra entre el ejército y los paramilitares, que comenzó en abril de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados. Además, 26 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria, según la ONU. En la imagen, Robaika Peter, de 25 años, sostiene a su hijo gravemente desnutrido en la sala de pediatría del Hospital Madre de la Misericordia en Gidel, Kordofán del Sur, Sudán, el 25 de junio de 2024.

En Siria, la ofensiva relámpago liderada por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) logró derrocar en apenas 11 días al régimen de Bashar Al-Assad, luego de 13 años de guerra civil. Miles de personas celebraron en Damasco, así como en otras partes del mundo, la caída de Assad. En la foto, personas ondeando banderas adoptadas por los nuevos gobernantes sirios durante las celebraciones en la Plaza Omeya, en Damasco, el 20 de diciembre de 2024.

Una sequía histórica que los expertos relacionan con el cambio climático propició en 2024 una oleada récord de más de 400.000 incendios en América del Sur. Brasil y sus valiosos ecosistemas de la Amazonía, el Pantanal y el Cerrado fueron de las zonas más afectadas.

La gente camina por una parte del río Amazonas que muestra signos de sequía en Santa Sofía, en las afueras de Leticia, Colombia, el 1 de octubre de 2024.