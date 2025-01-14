El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que la erradicación del terrorismo en Siria es una prioridad en la agenda del país para 2025.

En esa línea, Fidan enfatizó la determinación de Ankara para neutralizar las amenazas a la seguridad y subrayó su compromiso con la paz y la estabilidad en la región.

“Se está acercando el ‘fin del camino’ para el PKK/YPG y sus afiliados en Siria,” afirmó el ministro en una rueda de prensa en Estambul este viernes.

Helin Sari Ertem, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad Medeniyet de Estambul, explicó a TRT World que “esto no se trata solamente de la seguridad fronteriza. Se trata de evitar que los grupos terroristas se aprovechen de la inestabilidad en la región para avanzar en sus agendas”.

Ertem subrayó que 2025 será un año crucial para Türkiye.

“La presencia continua de grupos como el PKK/YPG socava no sólo la seguridad de Türkiye, sino la paz regional. Neutralizar estas amenazas no es opcional: es esencial”, sostuvo.

Las fuerzas turcas han estado llevando a cabo operaciones frecuentes contra YPG, una filial de la organización terrorista PKK, en el norte de Siria.

“Türkiye ha planteado demandas claras: la neutralización del YPG, el desarme de las facciones del PKK y el regreso de los combatientes extranjeros a sus países de origen. Si estas condiciones no se cumplen, es probable que se empleen métodos de resolución de conflictos”, indicó Merve Seren Yesiltas, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad Yildirim Beyazit de Ankara.

Contradiciendo la ambivalencia occidental

En la rueda de prensa, Fidan criticó lo que llamó “doble moral” en el enfoque global sobre el terrorismo. Señaló a las naciones occidentales que designan oficialmente al PKK como un grupo terrorista, pero apoyan a sus afiliados que operan bajo diferentes nombres.

“A pesar de que Estados Unidos ofrece recompensas por los líderes del PKK, las subsidiarias gestionadas por las mismas personas se presentan como entidades separadas. Este teatro debe terminar”, dijo.

Ertem coincidió con la crítica de Fidan al doble estándar internacional.

“Esta hipocresía fortalece a las organizaciones terroristas”, comentó.

“La postura de Türkiye desafía estas inconsistencias y promueve un enfoque global unificado. Mientras que algunos de estos países reconocen oficialmente al PKK como organización terrorista, al mismo tiempo apoyan a sus afiliados bajo diferentes nombres”, insistió.

Fidan reiteró la firme posición de Türkiye contra el PKK/YPG y advirtió que los lazos del grupo terrorista con actores extranjeros representan un desafío significativo.