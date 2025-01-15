El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este miércoles en Ankara con el ministro de Relaciones Exteriores de la nueva administración en Siria, Asaad Al-Shaibani. Durante la reunión, Erdogan destacó la necesidad de levantar las sanciones que afectan a Damasco.
Erdogan afirmó que el derrocado régimen de Bashar Al-Assad dejó una gran destrucción en Siria y que Türkiye apoyará al pueblo sirio hermano en la reconstrucción del país.
Además, subrayó que en el futuro de Siria no hay lugar para las organizaciones terroristas, según informó la Dirección de Comunicaciones turca este miércoles en la red social X.
Durante la reunión también se abordó la situación actual en Siria y los pasos a seguir para preservar la integridad territorial del país.
En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan; el director de la Organización de Inteligencia Nacional (MIT), Ibrahim Kalin; el ministro de Defensa sirio, Murhaf Abu Qasra, y el jefe de inteligencia, Anas Khattab.
Türkiye abrirá un consulado en Alepo, confirma Fidan
Por su parte, tras reunirse con Shaibani, el ministro de Relaciones Exteriores turco Fidan anunció durante una rueda de prensa que el Consulado General de Türkiye en Alepo estará operativo a partir del próximo lunes 20 de enero.
Fidan también señaló que es hora de que todos los grupos religiosos y étnicos de Siria se abracen mutuamente y afirmó que Türkiye se ha ofrecido a brindar apoyo operativo a Siria en relación con el grupo terrorista Daesh/ISIS.
Luego, Shaibani indicó que Siria y Türkiye han creado "una nueva historia". Subrayando la importancia de la unidad territorial de Siria, destacó que desean que todos los territorios estén unidos bajo el mismo techo del gobierno central.
Primer visita del ministro Shaibani a Türkiye
Estos encuentros se realizaron en el marco de la primera visita oficial a Türkiye del ministro Shaibani.
"Haremos nuestra primera visita oficial a la República de Türkiye, representando a la nueva Siria", había anticipado el martes Shaibani en la red social X. También había destacado el continuo apoyo de Ankara a los sirios, subrayando que "nunca ha dejado atrás al pueblo sirio en los últimos 14 años".
Shaibani fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de la nueva administración, liderada por Ahmed Al-Sharaa, que se estableció después de la caída de Assad en diciembre. El funcionario estudió en Türkiye, donde obtuvo una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul.
Ankara se ha comprometido a apoyar a Siria y ha instado a la cooperación internacional para ayudar a reconstruir el país devastado por la guerra.
Erdogan: Türkiye y Siria vencerán al terrorismo
Recep Tayyip Erdogan también se refirió a la situación en Siria en la mañana del miércoles, durante una reunión del Partido AK. El presidente reiteró que las acciones de Ankara en Siria están motivadas por razones justificadas y legítimas, con foco en preocupaciones humanitarias.
En este marco, el mandatario advirtió que el YPG, la rama siria de la organización terrorista PKK, sigue siendo el problema más urgente de Siria, ya que controla casi un tercio de su territorio y explota sus recursos naturales.
Erdogan aseguró que, junto a los hermanos sirios, derrotará a Daesh, YPG y otras organizaciones terroristas en poco tiempo. Añadió que la organización terrorista YPG "no escapará de su amargo destino inminente si no se disuelve y entrega las armas".
Respecto al futuro de Siria, Erdogan calificó el derrocamiento del régimen y el diálogo abierto de Türkiye con la nueva administración como una oportunidad para eliminar permanentemente el terrorismo. Aseguró que Ankara aprovechará este momento para fomentar la estabilidad.
Además, Erdogan reafirmó el apoyo inquebrantable de Türkiye a la unidad siria y a la hermandad entre todos los grupos étnicos, subrayando el compromiso de Ankara con la seguridad de todos los sirios, incluida la población kurda.
"No podrán romper la hermandad entre Türkiye y Siria, ni entre turcos, kurdos y árabes", dijo. Türkiye y Siria, conectados por una frontera de 911 kilómetros y siglos de historia compartida, permanecen unidas en la misión de superar desafíos y alcanzar la paz regional, añadió.
Türkiye busca aumentar el comercio bilateral con Siria
En el marco de su compromiso de apoyar a Siria durante este periodo, Ankara anunció su objetivo de aumentar el comercio bilateral con Damasco. El gobierno turco espera alcanzar un volumen de intercambio por 10.000 millones de dólares en el corto y medio plazo, afirmó Ibrahim Fuat Ozcorekci, jefe del Consejo Empresarial Türkiye-Siria de la Junta de Relaciones Económicas Exteriores del país.
Ozcorekci dijo que Türkiye es un "socio natural" de la vecina Siria en la región, y señaló que el volumen comercial entre los dos países, que era de entre 250 y 300 millones de dólares antes del inicio de la guerra en 2011, subió a 2.500 millones de dólares en 2024.
Las principales exportaciones turcas a Siria son hierro y acero, plásticos, artículos para el hogar, materiales de construcción y productos alimenticios. Por su parte, las principales exportaciones sirias a Türkiye son algodón, aceite de oliva y aceite de girasol, añadió Ozcorekci.
En este contexto, subrayó la necesidad de establecer instituciones comerciales en Siria. También aseguró que la Junta de Relaciones Económicas Exteriores turca está trabajando para impulsar el comercio con la ayuda de la comunidad empresarial siria en Türkiye, teniendo en cuenta que muchos de los millones de sirios que buscaron refugio en el país durante la guerra iniciaron negocios exitosos dentro del país.
Además, Ozcorekci sostuvo que Türkiye desempeñará un papel clave en la reconstrucción de Siria, ya que la proximidad de las ciudades turcas en el sureste del país a la frontera siria les da una ventaja logística.
"Türkiye es la fuente más cercana que puede satisfacer las necesidades de Siria en su etapa de reconstrucción, por lo que los dos países deben otorgar gran importancia a la cooperación comercial", indicó.
Agregó que la reapertura de la embajada de Türkiye en Damasco el mes pasado fue un paso importante y que la apertura de un consulado turco en Alepo también ayudará a la comunidad empresarial turca.