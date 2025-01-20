Tras más de 15 meses de brutales ataques de Israel contra Gaza, entró en vigor el alto el fuego, marcando el inicio del primer intercambio de rehenes. Este lunes, Tel Aviv liberó a 90 palestinos detenidos en la prisión militar israelí de Ofer. Mientras tanto, la asistencia internacional comenzó a llegar al enclave, un alivio para millones de personas que enfrentan una grave catástrofe humanitaria.
"Todos los detenidos fueron liberados de la prisión de Ofer y del centro de detención de Jerusalén", confirmaron las autoridades de la cárcel en un comunicado emitido en la madrugada del lunes.
Según una lista proporcionada por la Comisión de Asuntos de los Prisioneros de la Autoridad Palestina, todas las personas liberadas son mujeres o menores de edad.
Durante el intercambio de prisioneros, los palestinos se reunieron en la localidad de Beitunia, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada, para recibir a los liberados. Poco antes de la 1 a.m. del lunes, un gran número de vehículos militares y excavadoras israelíes ingresaron a la zona y, tras lanzar gases lacrimógenos y bombas de sonido, comenzaron a desalojar a los palestinos de allí.
Poco después, un autobús que transportaba a los detenidos palestinos, bajo la protección del Comité Internacional de la Cruz Roja, partió de Ofer y se dirigió hacia la Plaza Manara en Ramala, donde finalmente fueron liberados.
Entre los palestinos liberados se encontraban 69 mujeres, ocho niños y 12 hombres condenados por delitos relativamente menores. Medios israelíes informaron que 78 de los palestinos liberados eran de la Cisjordania ocupada, mientras que 12 eran de Jerusalén Este ocupada.
Ayuda humanitaria comienza a ingresar a Gaza
Después de cientos de días de un bloqueo casi total de la ayuda humanitaria en Gaza, principalmente en el asediado norte, algunos camiones comenzaron a ingresar este domingo al enclave con elementos esenciales para los palestinos, informó la ONU.
"Los primeros camiones con suministros comenzaron a entrar" minutos después de que el alto el fuego se hiciera efectivo, declaró en la red social X Jonathan Whittall, el jefe interino de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
"Se ha llevado a cabo un enorme esfuerzo en los últimos días por parte de organizaciones humanitarias para cargar y preparar una cantidad significativa de ayuda destinada a toda Gaza", añadió Whittall.
Una fuente egipcia, que habló bajo condición de anonimato, señaló que "260 camiones con ayuda y 16 con combustible" ingresaron a través del cruce Karem Abu Salem, controlado por Israel, y del cruce de Nitzana, entre Egipto e Israel.
Periodistas presenciaron el ingreso de cientos de camiones de ayuda en el paso fronterizo de Rafah y en los alrededores de El Arish, 50 kilómetros al oeste.
Los vehículos esperaban avanzar hacia los pasos fronterizos israelíes en Karem Abu Salem y Nitzana para ser inspeccionados antes de que les autorizaran ingresar a Gaza. Algunos camiones regresaron vacíos tras descargar la ayuda, y se observaron alrededor de una docena de ambulancias saliendo por la puerta principal del cruce de Rafah. Este cruce había estado cerrado desde mayo, cuando las fuerzas israelíes lo ocuparon del lado palestino.
Brigadas de Al-Qassam respetarán el acuerdo
El brazo armado de Hamás, las Brigadas de Al-Qassam, declaró que respetará el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza, pero advirtió que cualquier posible violación por parte de Israel pondría en peligro el proceso y la vida de los rehenes.
Horas antes del intercambio de rehenes, el portavoz del grupo, Abu Obaida, instó a los mediadores a presionar a Tel Aviv para que cumpla con el acuerdo, y aseguró que desde su lado respetarán todas las etapas del pacto y el cronograma del intercambio.
"Todo depende del compromiso del enemigo... Las violaciones por parte de la ocupación (Israel) pondrían en riesgo el proceso", afirmó Abu Obaida en un discurso en un video. "Estamos comprometidos con el éxito de todas las etapas del acuerdo, sus detalles y plazos, para preservar la sangre de nuestro pueblo y lograr sus objetivos. Instamos a los mediadores a obligar al enemigo a cumplirlo", añadió.
Las Brigadas de Al-Qassam también afirmaron que la "Operación Diluvio de Al-Aqsa" contra Israel "ha cambiado las dinámicas", y reiteraron su compromiso con el acuerdo de alto el fuego.
En un mensaje de video grabado y compartido en su canal de Telegram, Abu Obaida declaró: "Nosotros, junto con las facciones de la resistencia, anunciamos nuestro compromiso con el acuerdo de alto el fuego y nuestra disposición a implementar sus términos y a cumplir con sus condiciones, incluyendo el cese de los combates, el cumplimiento del cronograma del proceso de intercambio y la garantía de la seguridad de los cautivos enemigos (israelíes) hasta su entrega a cambio de los prisioneros de nuestro pueblo en todas las etapas del acuerdo".
Sin embargo, enfatizó que todo depende "del compromiso del enemigo".
"Esta guerra fue un fracaso para Israel": exgeneral israelí
El exjefe del Consejo Nacional de Seguridad de Israel, Giora Eiland, aseguró este domingo que Hamás ganó la ofensiva en Gaza, impidiendo que Tel Aviv alcanzara sus objetivos.
"Esta guerra fue un desastre y un fracaso para Israel", afirmó Eiland al periódico israelí Maariv.
“Fue un fracaso por una razón muy simple: Hamás no solo logró impedir que Israel alcanzara sus objetivos, sino que también permaneció en el poder", sostuvo. Y añadió que el acuerdo de alto el fuego no impide que Hamás se rearme.
Eiland dirigió el Consejo Nacional de Seguridad israelí entre 2004 y 2006, y fue la mente detrás del llamado "Plan de los Generales", que insta a imponer un bloqueo en el norte de Gaza y desplazar por la fuerza a los palestinos de la zona.
Desde el 7 de octubre de 2023, la agresión israelí ha matado a casi 47.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 110.700, según autoridades locales de salud. Además, más de 11.000 personas permanecen desaparecidas, mientras que la destrucción generalizada y la crisis humanitaria han cobrado la vida de numerosos ancianos y niños.
A pesar del acuerdo de tregua, tres palestinos resultaron heridos el lunes por una granada lanzada desde un dron israelí al este de Rafah, según informó una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu.
El ataque ocurrió mientras inspeccionaban sus viviendas cerca de la zona de amortiguamiento en esa área, agregó la fuente. Testigos señalaron que las fuerzas del ejército israelí permanecen en las zonas fronterizas orientales de Rafah, impidiendo que los palestinos se acerquen.
El acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás entró en vigor el domingo, deteniendo la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza. El acuerdo de tres fases incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.