Tras más de 15 meses de brutales ataques de Israel contra Gaza, entró en vigor el alto el fuego, marcando el inicio del primer intercambio de rehenes. Este lunes, Tel Aviv liberó a 90 palestinos detenidos en la prisión militar israelí de Ofer. Mientras tanto, la asistencia internacional comenzó a llegar al enclave, un alivio para millones de personas que enfrentan una grave catástrofe humanitaria.

"Todos los detenidos fueron liberados de la prisión de Ofer y del centro de detención de Jerusalén", confirmaron las autoridades de la cárcel en un comunicado emitido en la madrugada del lunes.

Según una lista proporcionada por la Comisión de Asuntos de los Prisioneros de la Autoridad Palestina, todas las personas liberadas son mujeres o menores de edad.

Durante el intercambio de prisioneros, los palestinos se reunieron en la localidad de Beitunia, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada, para recibir a los liberados. Poco antes de la 1 a.m. del lunes, un gran número de vehículos militares y excavadoras israelíes ingresaron a la zona y, tras lanzar gases lacrimógenos y bombas de sonido, comenzaron a desalojar a los palestinos de allí.

Poco después, un autobús que transportaba a los detenidos palestinos, bajo la protección del Comité Internacional de la Cruz Roja, partió de Ofer y se dirigió hacia la Plaza Manara en Ramala, donde finalmente fueron liberados.

Entre los palestinos liberados se encontraban 69 mujeres, ocho niños y 12 hombres condenados por delitos relativamente menores. Medios israelíes informaron que 78 de los palestinos liberados eran de la Cisjordania ocupada, mientras que 12 eran de Jerusalén Este ocupada.

Ayuda humanitaria comienza a ingresar a Gaza

Después de cientos de días de un bloqueo casi total de la ayuda humanitaria en Gaza, principalmente en el asediado norte, algunos camiones comenzaron a ingresar este domingo al enclave con elementos esenciales para los palestinos, informó la ONU.

"Los primeros camiones con suministros comenzaron a entrar" minutos después de que el alto el fuego se hiciera efectivo, declaró en la red social X Jonathan Whittall, el jefe interino de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"Se ha llevado a cabo un enorme esfuerzo en los últimos días por parte de organizaciones humanitarias para cargar y preparar una cantidad significativa de ayuda destinada a toda Gaza", añadió Whittall.

Una fuente egipcia, que habló bajo condición de anonimato, señaló que "260 camiones con ayuda y 16 con combustible" ingresaron a través del cruce Karem Abu Salem, controlado por Israel, y del cruce de Nitzana, entre Egipto e Israel.

Periodistas presenciaron el ingreso de cientos de camiones de ayuda en el paso fronterizo de Rafah y en los alrededores de El Arish, 50 kilómetros al oeste.

Los vehículos esperaban avanzar hacia los pasos fronterizos israelíes en Karem Abu Salem y Nitzana para ser inspeccionados antes de que les autorizaran ingresar a Gaza. Algunos camiones regresaron vacíos tras descargar la ayuda, y se observaron alrededor de una docena de ambulancias saliendo por la puerta principal del cruce de Rafah. Este cruce había estado cerrado desde mayo, cuando las fuerzas israelíes lo ocuparon del lado palestino.

Brigadas de Al-Qassam respetarán el acuerdo

El brazo armado de Hamás, las Brigadas de Al-Qassam, declaró que respetará el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza, pero advirtió que cualquier posible violación por parte de Israel pondría en peligro el proceso y la vida de los rehenes.