Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrena su regreso a la Casa Blanca con medidas drásticas para detener la inmigración irregular en el país, expertos alertan sobre el riesgo de salud mental que enfrentan los migrantes y sus familias ante las amenazas de redadas.

“Vivir en las sombras” por miedo a ser deportados tiene un alto costo para los migrantes, quienes cargan la mayor parte de sus vidas con "inestabilidad e incertidumbre" debido a que han dejado atrás a sus seres queridos, afirmó a la agencia de noticias AFP Susanna Francies, una psicóloga especializada en migración.

Según la experta, “muchos migrantes sufren traumas” y "si sienten que tienen que permanecer en las sombras o que no pueden revelar su estatus migratorio, eso hace que sea más difícil para ellos acceder al tratamiento de salud mental".

Y con la llegada de Trump al poder, la incertidumbre se ha disparado en los últimos meses, pues una de sus principales promesas de campaña es deportar a más de 11 millones de personas sin estatus legal en el país.

Ante el temor de las redadas migratorias, los efectos psicológicos son palpables. Alejandro Flórez, un venezolano de 26 años que llegó a Estados Unidos en 2016, relata cómo se le “ha elevado muchísimo la ansiedad", en una llamada telefónica con AFP.

La ansiedad se traduce, entre otras cosas, en serias dificultades para conciliar el sueño. "Me cuesta dormir, desde la semana pasada si acaso he dormido cuatro o tres horas a la noche", explica Flórez, quien lleva siete años esperando una respuesta a su solicitud de asilo y actualmente se encuentra protegido bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Relacionado El estrés tiene consecuencias físicas, pero para los migrantes es peor

El peso para los niños

Ahora bien, los efectos de estas políticas migratorias sobre la salud mental no se limitan únicamente a los adultos. Las organizaciones de defensa de los migrantes temen que las amenazas del Gobierno de Trump desaten el pánico entre las personas en situación irregular y que los migrantes se escondan por miedo a las redadas que, en el caso de los niños, dejan una huella indeleble.

Investigaciones realizadas por el Centro de Derecho y Política Social (CLASP), una organización dedicada a la defensa de los migrantes, demuestran que "la mera amenaza de separación puede perjudicar el desarrollo de un niño", según afirmó Wendy Cervantes, directora de inmigración de la organización, en una rueda de prensa.