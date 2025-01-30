Las nuevas autoridades de Siria anunciaron que Ahmed Al-Sharaa —quien tomó el mando tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre— fue nombrado presidente interino, informaron los medios estatales del país. Ahora Al-Sharaa tendrá la tarea de formar una legislatura de transición, de acuerdo a los reportes.

Citando al oficial militar Abdel Ghani, la prensa estatal indicó que Al-Sharaa fue designado "presidente del país en la fase de transición". Tras anunciar que el parlamento de la era de Assad había sido disuelto y la Constitución de 2012 suspendida, los reportes agregaron que se autorizó a Al-Sharaa para "formar un consejo legislativo temporal, hasta que se decida una constitución permanente para el país".

Disuelven facciones militares

Las autoridades también anunciaron la disolución de todos los grupos armados involucrados en el derrocamiento de Bashar Al-Assad, así como del ejército y las agencias de seguridad de ese régimen.

“Todas las facciones militares se disolvieron (...) y fueron integradas a instituciones estatales”, informó la agencia de noticias SANA, citando al militar Ghani. Además, se disolvió el partido Baaz que gobernó Siria por décadas.