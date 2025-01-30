ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Siria nombra a Al-Sharaa presidente interino y disuelve facciones armadas
Al-Sharaa fue nombrado presidente interino de Siria, mientras se anunció la disolución del ejército y las agencias policiales del régimen anterior. El 8 de diciembre se declaró Día Nacional.
Siria nombra a Al-Sharaa presidente interino y disuelve facciones armadas
Ahmed Al-Sharaa, de Siria, habla durante una reunión a la que asistieron comandantes de grupos armados que lucharon junto a Hayat Tahrir al Sham para derrocar a Bashar al Assad del poder, en Damasco, Siria, en este documento publicado el 29 de enero de 2025. / Foto: Reuters
30 de enero de 2025

Las nuevas autoridades de Siria anunciaron que Ahmed Al-Sharaa —quien tomó el mando tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre— fue nombrado presidente interino, informaron los medios estatales del país. Ahora Al-Sharaa tendrá la tarea de formar una legislatura de transición, de acuerdo a los reportes.

Citando al oficial militar Abdel Ghani, la prensa estatal indicó que Al-Sharaa fue designado "presidente del país en la fase de transición". Tras anunciar que el parlamento de la era de Assad había sido disuelto y la Constitución de 2012 suspendida, los reportes agregaron que se autorizó a Al-Sharaa para "formar un consejo legislativo temporal, hasta que se decida una constitución permanente para el país".

Disuelven facciones militares

Las autoridades también anunciaron la disolución de todos los grupos armados involucrados en el derrocamiento de Bashar Al-Assad, así como del ejército y las agencias de seguridad de ese régimen.

“Todas las facciones militares se disolvieron (...) y fueron integradas a instituciones estatales”, informó la agencia de noticias SANA, citando al militar Ghani. Además, se disolvió el partido Baaz que gobernó Siria por décadas.

Recomendados

Declaran 8 de diciembre como día nacional

Ghani también declaró la victoria de la "gran revolución siria", que comenzó en 2011 contra el régimen de Assad, y anunció que el 8 de diciembre será el nuevo día nacional del país. Este cambio reemplaza al antiguo día nacional del partido Baaz, celebrado cada 17 de abril.

"Nosotros, en el Departamento de Operaciones Militares, felicitamos a nuestro gran pueblo sirio por la victoria de su bendita revolución, que constituye la legitimidad de hablar en su nombre". Y agregó: “Declaramos la victoria de la gran revolución siria y consideramos el 8 de diciembre de cada año como el día nacional”.

La proclamación se hizo oficial en un evento celebrado en el Palacio del Pueblo en Damasco, al que asistieron facciones militares y representantes de las fuerzas revolucionarias sirias, según informó la agencia de noticias oficial SANA.

La guerra civil en Siria comenzó en 2011, cuando el régimen de Assad reprimió las protestas pacíficas contra su gobierno. El conflicto, que mató a más de 500.000 personas y desplazó a millones, llegó a su fin con la toma de Damasco el 8 de diciembre de 2024 por parte de grupos opositores.

Ese día Assad, al mando del régimen por casi 25 años, huyó hacia Rusia y terminó el largo poder del partido Baaz en Siria desde 1963.

FUENTE:TRT World
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar