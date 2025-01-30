Siguiendo la política drástica que prometió contra la inmigración irregular en Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció la cancelación de un amparo migratorio que protegía a cerca de 600.000 venezolanos de la deportación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que les permite a personas de varias naciones –entre las que hasta este miércoles estaba Venezuela– que ya vivan en EE.UU. quedarse allí y trabajar legalmente si sus lugares de origen son considerados inseguros por Washington.

El TPS para los venezolanos había sido extendido por el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, días antes de que terminara el anterior mandato. Mayorkas decidió prorrogarlo por otros 18 meses, hasta 2026. Sin embargo, Noem dio marcha atrás y canceló la protección migratoria.

El cambio entra en vigencia inmediatamente y forma parte de las acciones que ha tomado Trump para cumplir con la reiterada promesa de acabar con la inmigración irregular y llevar a cabo el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de Estados Unidos.

"La gente de este país los quiere fuera. Quieren que sus comunidades estén seguras", declaró Noem en una entrevista con Fox News. "Hemos parado esto", y "vamos a seguir el procedimiento y evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país", insistió.

Según el Instituto de Investigación Pew, hasta marzo de 2024 en Estados Unidos había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o que se habían beneficiado del programa, siendo los venezolanos el grupo más grande.

¿Qué implica la medida?