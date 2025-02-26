La Dirección de Comunicaciones de Türkiye rechazó enérgicamente un informe de BBC publicado este miércoles con el título "Seguimos en guerra... Los kurdos de Siria luchan contra Türkiye meses después de la caída de Assad".

El organismo estatal sostuvo que las afirmaciones del artículo son engañosas, unilaterales y no reflejan la realidad de las operaciones antiterroristas de Türkiye en el norte de Siria.

El Gobierno de Türkiye respondió rápidamente con una solicitud de rectificación al medio estatal británico, mientras que el Centro de Lucha contra la Desinformación también publicó un comunicado al respecto.

En su comunicado, Ankara subrayó que sus operaciones militares en Siria apuntan contra organizaciones terroristas como el PKK/YPG y Daesh, y no a ningún grupo étnico ni a la población civil.

"El único objetivo de Türkiye es combatir a los grupos terroristas que amenazan la paz y la seguridad de la región. Nuestro país no participa en conflictos basados en etnicidad ni ataca a civiles", señaló la declaración.

"Una operación antiterrorista, no un conflicto étnico"

Desde el inicio del conflicto sirio, Türkiye ha desempeñado un papel clave en la estabilización del norte de Siria y la prevención de la expansión de grupos terroristas dentro de la región.

El ejército turco ha llevado a cabo operaciones transfronterizas bajo el derecho internacional, con el objetivo de asegurar sus fronteras y proteger a los sirios desplazados.

La Dirección de Comunicaciones criticó el informe de BBC por manipular estos esfuerzos y por presentar falsamente a Türkiye como si estuviera en guerra contra los kurdos.

"El informe de la BBC intenta crear una percepción completamente falsa de que Türkiye lucha contra los kurdos en Siria. Türkiye respeta la integridad territorial de Siria y ha apoyado durante mucho tiempo la coexistencia pacífica de su pueblo", afirmó el comunicado.

"A diferencia del PKK/YPG, que tiene antecedentes de reclutamiento forzado, limpieza étnica y ataques contra civiles, Türkiye ha priorizado constantemente la protección de la población en sus operaciones", continuó.

Como prueba de su compromiso con los valores humanitarios, Türkiye recordó que ha acogido a millones de sirios, incluidos miles de kurdos que huyeron de la persecución bajo el régimen derrocado de Al-Assad.