La escalada de crueldad en la ofensiva de Israel contra Gaza no tiene límites. En la madrugada del lunes, un ataque aéreo de Tel Aviv impactó la escuela Escuela Fahmi al-Jirhawi, que refugiaba a desplazados, y mató al menos a 31 palestinos, incluidos 18 niños, quienes perdieron la vida envueltos en llamas mientras dormían, de acuerdo a las autoridades locales. .

“El fuego quemó y consumió sus cuerpos”, declaró, aún conmovido, Fares Afaneh, director de Servicios de Ambulancia y Emergencias del norte de Gaza. “Niños y mujeres gritaban dentro de las aulas en llamas. No pudimos salvarlos por el fuego”.

“La escena era profundamente angustiante”, añadió. “No se puede describir su gravedad”.

“Una fosa común en llamas”

Nawal Hassan, una palestina que vive frente a la escuela, despertó con las explosiones. “Parecía que el cielo se hubiera desplomado sobre ellos”, narró. “Había niños gritando; sus voces salían de las aulas en llamas, pero el fuego era más grande que todos nosotros”, dijo señalando la escuela aún con el pulso tembloroso.

Desde el balcón, Nawal intentó alertar a los vecinos a gritos, y llamar a ambulancias y equipos de defensa civil. Pero nada sirvió.

“Todos gritamos, pero el fuego era más rápido que nuestras voces. La escuela se convirtió en una fosa común en llamas. ¿Cómo van a convencernos de que eso no es un crimen de guerra?”, insistió.

Nawal se lamenta mientras intenta relatar el infierno indescriptible del fuego y las vidas de niños que, sabía ella, se estaba llevando. “Vi con mis propios ojos cuerpos pequeños ardiendo y otros moviéndose entre las llamas. Luego todo quedó en silencio”.

Escenas aterradoras

Youssef Al-Kaseeh, un joven que sobrevivió al ataque, dijo que la explosión ocurrió mientras dormían, cuando misiles israelíes impactaron la escuela. “En segundos, el fuego consumió todo”, contó.

Youssef y otros jóvenes intentaron romper las rejas de hierro de las ventanas desde fuera, pero no pudieron: no tenían herramientas y el calor abrasador era asfixiante.

Tras horas de esfuerzo, los equipos de defensa civil lograron apagar el fuego. “Intentamos salvar lo que se podía. Pero la escena era dura y aterradora. Los restos de los cuerpos calcinados estaban pegados a las paredes y al suelo”, relató un funcionario de defensa civil.

Abu Ibrahim, sobreviviente de 50 años, se sentó, furioso, entre el humo y las paredes ennegrecidas por el fuego, devastado por la escena. “¿Qué hemos hecho para que quemen vivas a nuestras mujeres y niños?”, exclamó. “ No robamos tierras, no expulsamos a nadie. Esta es nuestra tierra, y aunque nos maten a todos, no la dejaremos”.

Israel planea tomarse el 75% de Gaza



Mientras tanto, Israel continúa una ofensiva intensificada para tomar el control en los próximos dos meses sobre tres cuartas partes de Gaza. Según informes de medios y declaraciones oficiales , esto confinaría a casi 2 millones de palestinos en apenas una cuarta parte del territorio sitiado.

El plan de Tel Aviv, que habría sido detallado en una reciente reunión de alto nivel, contempla que las fuerzas israelíes ocupen aproximadamente el 75% del enclave palestino, es decir, unos 275 de los 365 kilómetros cuadrados totales de Gaza para julio.

La población palestina restante sería confinada en tres zonas fuertemente restringidas: la Ciudad de Gaza en el norte, campamentos de refugiados en el centro, y la zona de Masawi en el sur.

Funcionarios israelíes afirman que el objetivo es desmantelar supuestamente la infraestructura de Hamás y rescatar a los rehenes, pero defensores de derechos humanos advierten que la ofensiva agravará el sufrimiento civil y el desplazamiento forzado.

El ejército israelí ha declarado que, a medida que se apodera de más territorio, destruirá la infraestructura que afirma estar vinculada a Hamás. Esta política ya ha provocado una devastación generalizada en todo el enclave.

Grandes zonas de Gaza se encuentran en ruinas, con miles de viviendas e instalaciones públicas dañadas o destruidas, lo que agrava la crisis de la población atrapada en el enclave.