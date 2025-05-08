Ante miles de fieles en el Vaticano, el papa León XIV saludó por primera vez como líder de la Iglesia católica este jueves por la tarde. Así, Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió en el primer pontífice estadounidense y peruano de la historia.

Prevost llega al trono de San Pedro con una reputación de moderado, un perfil clave en un momento en que la Iglesia enfrenta profundas divisiones. Desde el balcón de la basílica de San Pedro, hizo un llamado a “construir puentes” mediante el “diálogo”, e invitó a avanzar “sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros”.

El nuevo papa, que ha pasado un tercio de su vida en Estados Unidos y el resto entre Europa y América Latina, fue uno de los cardenales más cercanos al papa Francisco, cuyo pontificado generó resistencias dentro de los sectores más conservadores. Sin embargo, al mismo tiempo, su sólida formación en Derecho Canónico tranquiliza en estos círculos que buscan un enfoque más centrado en la Teología.

La trayectoria de León XIV

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Prevost es hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred Martínez, de raíces españolas. Pasó su infancia y adolescencia en esa ciudad, donde dio sus primeros pasos en la vida religiosa: estudió en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y luego en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, donde se licenció en Matemáticas y estudió Filosofía. En 1977, ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en St. Louis y cinco años más tarde fue ordenado sacerdote.

En 1985 fue enviado como misionero a Perú, un punto de inflexión en su vida que marcaría su vínculo con América Latina.