ORIENTE MEDIO
Los líderes de Türkiye, Estados Unidos, Siria y Arabia Saudí celebran reunión en línea
Los presidentes Erdogan, Trump y Al-Sharaa, junto al príncipe heredero saudí, Bin Salman, mantuvieron una reunión virtual para abordar el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria.
Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en 25 años en reunirse con un líder sirio. / Reuters
14 de mayo de 2025

Este miércoles, los líderes de Türkiye, Estados Unidos, Arabia Saudí y Siria —Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump, Mohammed bin Salman y Ahmed Al-Sharaa, respectivamente— participaron en una histórica reunión en línea, según confirmó la agencia de noticias Anadolu. 

En la videoconferencia, el presidente turco Erdogan destacó la decisión de Trump de levantar las sanciones a Siria como un paso de “importancia histórica”. 

Trump, que se encuentra de visita en Riad durante su primer viaje de Estado en su segundo mandato, hizo historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en 25 años en entablar contacto directo con un líder sirio. Según fuentes de la Casa Blanca, Trump y Al-Sharaa sostuvieron un breve intercambio antes de una reunión más extensa con los líderes del Golfo, parte de la gira regional del mandatario estadounidense.

La última vez que un presidente de EE.UU. se reunió con un líder sirio fue en el año 2000, cuando Bill Clinton se entrevistó en Ginebra con Hafez Al-Assad, el entonces presidente sirio y padre del siguiente mandatario, Bashar Al-Assad. Desde entonces, las relaciones entre ambos países han permanecido marcadas por la hostilidad y las sanciones.

En una decisión que sorprendió a muchos, Trump anunció el martes que levantaba las sanciones "brutales y paralizantes" impuestas durante el régimen de los Assad, respondiendo a las demandas de los aliados de Al-Sharaa, particularmente Türkiye y Arabia Saudí. Este cambio de postura ha generado tensiones diplomáticas, ya que Israel se ha opuesto rotundamente a cualquier tipo de alivio de sanciones sobre Siria. Sin embargo, Trump aseguró que tanto el príncipe heredero saudí, Bin Salman, como el presidente turco, Erdogan, lo alentaron a tomar esta medida. “Es el momento de brillar para los sirios”, declaró. “Aliviar las sanciones les dará una oportunidad de alcanzar la grandeza”.

La noticia fue recibida con júbilo en Damasco, donde decenas de ciudadanos, hombres, mujeres y niños se congregaron en la Plaza de los Omeyas, ondeando banderas y coreando consignas en celebración.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio calificó el levantamiento de sanciones como un “punto de inflexión crucial” y aseguró que esta decisión será fundamental para la estabilidad del país.

La gira de Trump por Oriente Medio

El primer día de la gira de cuatro días de Donald Trump por la región del Golfo estuvo marcado por una serie de grandes ceremonias y tratados comerciales de gran escala. Entre los acuerdos más destacados se encuentra un compromiso de Arabia Saudí de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, además de una venta de armas por 142.000 millones de dólares al reino saudí.

Este miércoles, Trump viajará a la capital qatarí, Doha, donde tiene programada una visita de Estado con el emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, así como con otros altos funcionarios.

Se espera que Qatar, aliado estratégico de EE.UU., haga un anuncio sobre inversiones millonarias en Estados Unidos, con cifras que podrían superar los cientos de miles de millones de dólares.

Tras su paso por Doha, Trump volará a Abu Dabi el jueves para reunirse con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos.

Está previsto que regrese a Washington el viernes, aunque el presidente estadounidense ha dejado abierta la posibilidad de un desvío hacia Türkiye, donde podría tener lugar un encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.


FUENTE:TRT Español y agencias
