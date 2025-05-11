“Gaza está muriendo de sed”. Con esta frase, la Autoridad Palestina del Agua (PWA, por sus siglas en inglés) alertó este domingo sobre el colapso casi total del sistema hídrico en Gaza, en el contexto del prolongado asedio y los incesantes bombardeos israelíes.

La PWA lanzó una advertencia contundente sobre la situación crítica en el enclave, describiendo la ofensiva militar como una “guerra genocida” y acusando a Israel de “cometer un crimen de guerra grave y sistemático al utilizar la sed y el hambre como herramientas de genocidio”.

En su informe más reciente, el organismo indicó que “la extracción de agua en Gaza ha disminuido entre un 70 y un 80% desde el comienzo del genocidio en curso”.

UNRWA advierte sobre el impacto catastrófico del prolongado bloqueo

Además, la hambruna se ha apoderado completamente del enclave. La semana pasada, el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Mustafa, declaró Gaza como zona de hambruna.

De la misma forma, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) también alertó este domingo sobre las consecuencias devastadoras del continuo bloqueo israelí, que entra en su novena semana consecutiva.

En una declaración difundida en su cuenta oficial de X, la agencia informó que dispone de miles de camiones con ayuda listos para entrar en Gaza, y que sus equipos sobre el terreno “están plenamente preparados para ampliar las operaciones humanitarias”. Sin embargo, subrayó que Israel “ha estado impidiendo la entrada de toda ayuda humanitaria, suministros médicos y mercancías a Gaza durante más de nueve semanas”, lo que ha agravado aún más las ya “catastróficas condiciones que enfrentan innumerables civiles”.