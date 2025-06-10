El Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega anunciaron sanciones contra los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Belazel Smotrich, por "reiteradas incitaciones a la violencia contra las comunidades palestinas", declaró el gobierno británico.

Con esta decisión, Ben-Gvir, ministro de Defensa de Israel, y Smotrich, ministro de Finanzas, se enfrentan a prohibiciones de viaje y congelación de activos, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores británico en un comunicado este martes.

Previamente, el medio The Times reportó que se les impondrán sanciones por su conducta en relación con la brutal ofensiva en Gaza.

En respuesta a la medida, Gideon Saar, ministro de Exteriores israelí, la calificó de "indignante". En declaraciones a la prensa sostuvo el Gobierno de Israel realizará una reunión extraordinaria a principios de la próxima semana para decidir cómo responder a esta "decisión inaceptable".