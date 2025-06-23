El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó fuertemente este lunes el letal ataque terrorista contra la iglesia de Mar Ilyas en Damasco, capital de Siria, que mató al menos a 20 personas.

A través de un mensaje en X manifestó su rechazó al “atroz ataque terrorista perpetrado contra la iglesia de Mar Ilyas”. En esa línea, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, al gobierno y al pueblo sirio. "Deseo una pronta recuperación a los heridos", añadió.

Erdogan también enfatizó que el objetivo del ataque es desestabilizar la paz, la seguridad y la coexistencia en Siria y en la región. "Ante este vil acto terrorista que atenta contra la paz, la estabilidad interna y la cultura de convivencia de Siria, nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno sirios", enfatizó.

También recalcó el apoyo de Ankara a los esfuerzos de Damasco para combatir el terrorismo. “Nunca permitiremos que nuestra vecina y hermana Siria, que por primera vez en años mira al futuro con esperanza, vuelva a verse arrastrada a la inestabilidad a manos de organizaciones terroristas”, declaró. “Türkiye seguirá apoyando la lucha del gobierno sirio contra el terrorismo”.

De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye señaló poco después que el atentado del domingo tenía el objetivo de desestabilizar Siria y perturbar la cohesión social. "Este ataque pretende socavar los esfuerzos por consolidar la estabilidad y la seguridad en Siria, y perturbar la paz y la armonía social", declaró el ministerio.

Ankara reiteró su apoyo a la soberanía y la unidad de Siria, comprometiéndose a brindar "todo el apoyo necesario" y expresando su confianza en la resiliencia del pueblo sirio.