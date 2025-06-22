Después de que Estados Unidos atacara instalaciones nucleares en Irán, los llamados a la moderación no tardaron en llegar desde todo el mundo. En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye expresó su profunda preocupación, advirtiendo que el ataque de Washington podría convertir el conflicto regional en una crisis de alcance global.
“El ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán el 22 de junio ha maximizado el riesgo que advertimos en reiteradas ocasiones: una escalada del conflicto y la desestabilización del entorno de seguridad”, señaló el ministerio en un comunicado difundido el domingo.
Ankara dijo estar “profundamente preocupada” por las posibles consecuencias del accionar de EE.UU. “Estos hechos pueden llevar a una disputa regional a un nivel global. No queremos ver un escenario tan desastroso”, añadió el comunicado.
Türkiye llamó a todas las partes involucradas a actuar con responsabilidad y a “detener de inmediato los ataques recíprocos” para evitar más muertes y destrucción.
“La única vía para resolver la disputa en torno al programa nuclear iraní es la negociación”, subrayó el ministerio, que instó a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica.
“Türkiye está dispuesta a cumplir con sus responsabilidades y hacer aportes constructivos”, concluyó.
Por su parte, Efkan Ala, vicepresidente del partido gobernante AK en Türkiye, señaló que los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán profundizan aún más las tensiones existentes en Oriente Medio y aumentan el riesgo de propagación de los conflictos regionales.
Efkan Ala afirmó que una mayor propagación de las tensiones regionales podría conducir a una catástrofe aún mayor. Añadió que se deben priorizar los esfuerzos diplomáticos y las partes deben estar abiertas a la negociación y buscar puntos en común para resolver los conflictos.
Asimismo, el portavoz del AK, Omer Celik, señaló que Israel amenaza a toda la región con su agresión, y que el ataque de EE.UU. a las instalaciones nucleares de Irán podría intensificar aún más el conflicto.
Celik afirmó que el presidente Erdogan ha estado en contacto con líderes regionales y mundiales y que siempre ha sostenido que la solución solo puede alcanzarse mediante la diplomacia. Añadió que Türkiye está dispuesta a facilitar y albergar cualquier proceso de paz, destacando que el diálogo es esencial.
Reacciones globales
Tras los ataques de Estados Unidos, Irán solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión de emergencia para condenar lo que calificó como una agresión y exigir que se responsabilice a quienes violan el derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Washington había “cruzado una línea roja muy grave”, que el tiempo para la diplomacia había terminado y que Irán tenía derecho a defenderse.
Mientras tanto, distintos países y líderes emitieron comunicados condenando el ataque. Desde América Latina, México, Chile, Cuba, Venezuela, Colombia y Bolivia se manifestaron rápidamente en contra.
México. “La Secretaría de Relaciones Exteriores hace un llamado urgente al diálogo diplomático para alcanzar la paz entre las partes involucradas en el conflicto de Oriente Medio. En consonancia con los principios constitucionales de nuestra política exterior y con la convicción pacifista de nuestro país, reiteramos nuestro llamado a reducir las tensiones en la región. La restauración de la convivencia pacífica entre los Estados debe ser la más alta prioridad”.
Chile. El presidente Gabriel Boric condenó el ataque de Estados Unidos en X, afirmando que atacar instalaciones nucleares está prohibido por el derecho internacional. “Chile condena este ataque realizado por EE.UU.”, escribió. “Siempre defenderemos el respeto al derecho internacional”.
Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel también reaccionó en X y condenó enérgicamente lo que calificó como una escalada peligrosa. “Esa agresión constituye una grave violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional, y empuja a la humanidad hacia una crisis irreversible”, advirtió.
Venezuela. En un comunicado publicado en su sitio oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó el ataque como “una violación clara e ilegal” de la Carta de la ONU, el derecho internacional y los principios fundamentales de soberanía estatal.
“El bombardeo de instalaciones nucleares —que representa un riesgo severo para la vida humana y el equilibrio ambiental en la región— es una escalada extremadamente irresponsable que amenaza la estabilidad mundial y podría tener consecuencias impredecibles. Es una amenaza directa a la paz internacional”, señala el texto.
Colombia. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la administración estadounidense para evitar entrar en una guerra con Irán. “La administración Trump no debe involucrarse en una guerra con Irán ni en el genocidio (israelí) en Gaza. Por el contrario, debe asumir su responsabilidad de evitar la guerra y el genocidio”, expresó en X.
Bolivia. El presidente Luis Arce también condenó “enérgicamente” los recientes ataques de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán, calificándolos de “arbitrarios”. Arce afirmó que el bombardeo viola los principios fundamentales del derecho internacional. “Atacar ese tipo de objetivos no solo pone en peligro la paz regional y mundial, sino que también infringe la Carta de la ONU”, señaló.
Más allá de América Latina, las reacciones también llegaron desde otras regiones. En el Golfo Arábigo, Arabia Saudita y Qatar hicieron llamados a la moderación, en línea con los pronunciamientos de países europeos y de la Unión Europea.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso “condenó enérgicamente” los bombardeos y los calificó como “una grave violación del derecho internacional, de la Carta de la ONU y de las resoluciones del Consejo de Seguridad”.
Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad del presidente Vladimir Putin, declaró que varios países estaban dispuestos a suministrar armas nucleares a Teherán. No precisó cuáles, pero aseguró que el ataque estadounidense causó daños mínimos.
China también condenó los ataques de EE.UU. a Irán, calificándolos de violación grave del derecho internacional que agrava las tensiones en la región.
En un comunicado, el Gobierno chino instó a todas las partes —especialmente a Israel— a implementar un alto el fuego y abrir un diálogo. “China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para unir esfuerzos, defender la justicia y contribuir a restaurar la paz y la estabilidad en Oriente Medio”, expresó en un comunicado.