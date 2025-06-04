En los últimos años, es cada vez más evidente que el orden internacional atraviesa una profunda transformación.

Los roles tradicionales de los Estados, las instituciones internacionales y las alianzas existentes son cada vez más cuestionados, mientras que las reglas y normas que durante décadas moldearon la dinámica de las relaciones globales pierden progresivamente su fuerza.

Los vacíos geopolíticos dejados por la retirada de antiguos centros de poder abren espacio a nuevos actores cuya ascensión no se basa necesariamente en la fuerza, sino en su capacidad de adaptación, coherencia estratégica y arraigo regional.

El regreso de Donald Trump a la escena política global, así como su enfoque impredecible de la política exterior estadounidense, son quizás los síntomas más llamativos de este proceso más amplio.

En un entorno internacional tan fluido y a menudo contradictorio, los Estados que logran proyectar estabilidad, e incluso neutralidad, adquieren un nuevo tipo de relevancia geopolítica.

Durante las semanas de intensos debates sobre la viabilidad y los fundamentos conceptuales de unas eventuales negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, la opinión pública mundial ha sido testigo de los constantes ajustes y cambios en un proceso caracterizado por su extrema sensibilidad.

Aunque el segundo mandato de Trump ha influido significativamente en la dinámica de las conversaciones, el establecimiento de un alto el fuego incondicional y amplio sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar a corto plazo.

El acuerdo sobre los puntos esenciales de un posible pacto de paz es aún menos seguro.

En este contexto, la cuestión del lugar donde se llevarían a cabo las negociaciones —como espacio donde al menos las partes en conflicto reconozcan su desacuerdo— surge como uno de los aspectos clave de este complejo proceso.

El silencioso ascenso de Türkiye como mediador confiable



Aunque a primera vista la elección de la sede para unas negociaciones pueda parecer una cuestión técnica, en realidad encierra profundas implicaciones políticas, refleja el contexto geoestratégico global y conlleva un cierto grado de prestigio internacional.

Uno de los países que, aprovechando el foco internacional, intentó proyectar su neutralidad y autoridad moral como base para un eventual papel mediador fue el Vaticano.

La elección de un nuevo líder de la Iglesia católica situó al Estado más pequeño del mundo en el centro de la atención mediática global, y la ceremonia, que se prolongó durante varios días, ofreció al Vaticano la oportunidad de lanzar un mensaje de paz desde los titulares internacionales y presentarse como una plataforma ideal para resolver conflictos de alcance global.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, consideró que resultaría “inapropiado” que dos países de tradición ortodoxa discutan sobre Ucrania en una “plataforma católica”, excluyendo así al Vaticano del grupo de posibles anfitriones serios.

Arabia Saudí logró un éxito algo mayor, convirtiéndose simbólicamente en el segundo destino oficial del presidente estadounidense tras su visita al Vaticano.

En marzo de 2025, delegaciones de Rusia y Ucrania mantuvieron encuentros por separado con negociadores estadounidenses en Riad, donde se establecieron los primeros contactos indirectos tras varios meses de estancamiento.

Aunque este fue un logro diplomático relevante para Arabia Saudí, el modelo de comunicación resultó efímero e insuficiente para avanzar hacia negociaciones más estructuradas entre Moscú y Kiev.

No fue sino hasta mayo, más de tres años después de los primeros contactos directos, que Estambul logró consolidarse como la única sede con capacidad real para reunir a las partes enfrentadas en una misma mesa de negociación.

La elección de Estambul, Türkiye, para acoger un evento de tal magnitud no fue una sorpresa, sino más bien un desenlace lógico y esperado.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Türkiye se perfiló como el único punto permanente en la lista de posibles sedes que ambas partes estaban dispuestas a considerar —un papel que reafirmó al organizar una segunda ronda de conversaciones a comienzos de junio.

Por lo tanto, este caso no se trató de una jugada oportunista ni de un aprovechamiento coyuntural, sino del resultado de un proceso de reposicionamiento estratégico sostenido a lo largo del tiempo.

Este camino no estuvo exento de desafíos, especialmente considerando que Türkiye se apoya en principios firmemente definidos, que a menudo limitan el margen para una diplomacia clásica más flexible.

Paradójicamente, fue precisamente esa coherencia lo que se convirtió en su principal fuente de credibilidad y en la razón por la cual incluso las partes enfrentadas estuvieran dispuestas a confiar en su intermediación.

Así, la imagen tradicional de Türkiye como heredera pasiva de un legado histórico dio paso a la de un actor moderno, fiable y estratégicamente lúcido, cada vez más reconocido como un mediador relevante en las relaciones internacionales contemporáneas.

Manifestación local de la influencia de Ankara



La narrativa del reposicionamiento estratégico de Türkiye en el escenario global es difícil de comprender en su totalidad sin observar cómo este proceso se materializa a nivel local.

Es a través del ejemplo de los Balcanes, y en especial de Bosnia y Herzegovina, que se revela la lógica de acción que permite a Türkiye construir credibilidad desde dentro hacia fuera, combinando raíces históricas con capacidad de adaptación institucional.

Bosnia y Herzegovina representa una nueva fase del compromiso turco que va más allá de los patrones establecidos de nostalgia cultural y cercanía histórica, y que se concreta cada vez más mediante una presencia institucional, de infraestructura, y simbólica de múltiples capas.