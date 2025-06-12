El presidente de Argentina, Javier Milei, profundizó esta semana su acercamiento a Israel al confirmar que trasladará la embajada de su país a Jerusalén en 2026. La declaración, hecha ante el Parlamento israelí, la Knesset, durante su segunda visita oficial a Tel Aviv, apunta directamente al estatus de Jerusalén, uno de los asuntos más delicados de la cuestión palestina-israelí.

"Me siento orgulloso de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectivo el traslado de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén Oeste", sostuvo Milei este miércoles. Actualmente la sede diplomática se encuentra en Herzliya, en el norte de Tel Aviv.

La visita de Milei, uno de los principales aliados internacionales de Israel durante su genocidio en Gaza, incluyó una agenda maratónica: reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con familias de rehenes, así como una visita al Muro de los Lamentos y la recepción del Premio Génesis, también conocido como “Premio Nobel Judío”.

Tras asumir la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, Javier Milei eligió a Israel como destino de su primer viaje oficial al extranjero, que concretó en febrero de 2024. En ese momento, desde su llegada al aeropuerto Ben Gurión, anunció su intención de trasladar la embajada argentina a “Jerusalén Oeste”.

Relacionado TRT Global - Milei desembarca en Israel: qué implica su segundo viaje a Tel Aviv en medio del genocidio en Gaza

Solo Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea tienen embajada en Jerusalén, algo que rompe con el consenso internacional.

La ocupación de Jerusalén Este, junto con Cisjordania y los Altos del Golán desde 1967, ha generado durante décadas la condena internacional. Hogar de la Ciudad Vieja y de sitios considerados sagrados para varias religiones, fue anexada unilateralmente por Israel, una acción que no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

Israel insiste en considerar toda la ciudad como su capital unificada, sin embargo, los palestinos esperan que Jerusalén se convierta en la capital de un futuro Estado independiente. Por esa razón, la mayoría de las embajadas permanecen en Tel Aviv.

Durante su intervención este miércoles ante la Knesset, el primer ministro Netanyahu reiteró que "la ciudad de Jerusalén no será nunca jamás dividida", en palabras previas al discurso de Milei.