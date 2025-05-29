En un giro inesperado de su política exterior en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a marcar distancia con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su viejo aliado en la región. Así, a través de una serie de medidas, ha buscado acercar su postura a Siria, Irán y los hutíes en Yemen.
Una señal de este nuevo rumbo ha sido la apertura mostrada por Trump ante el nuevo gobierno de Siria, en cabeza de Ahmed Al-Sharaa, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.
Este jueves, Thomas Barrack, recién nombrado enviado de EE.UU. para Damasco, anticipó que muy pronto Trump declarará que Siria ya no es un Estado patrocinador del terrorismo. Y agregó que el objetivo del presidente estadounidense es fortalecer al actual gobierno en Siria.
Horas antes, este miércoles, Trump anunció el nombramiento de Barrack, quien también se desempeña como embajador en Türkiye. En ese sentido, dijo que este funcionario reconoce “el gran protencial de trabajar” con Siria. “Tom entiende que hay un gran potencial en trabajar con Siria para detener el radicalismo, mejorar las relaciones y garantizar la paz en Oriente Medio. Juntos, haremos que Estados Unidos y el mundo vuelvan a ser seguros”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Trump agregó que la decisión se tomó tras las peticiones del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.
El anuncio no fue repentino. La semana pasada, Trump informó que EE.UU. suspendería las sanciones contra Siria, que describió como “brutales y paralizantes”, tras conversaciones con Erdogan y Bin Salman. Y, además, horas antes se había reunido con Al-Sharaa en Riad, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos países en un cuarto de siglo.
La reunión se dio en el marco de la reciente gira de Trump por Oriente Medio, su primer viaje oficial desde que regresó a la Casa Blanca, en la que no visitó a Israel. El hecho de no haber incluido a Tel Aviv en su agenda empezó a reforzar la percepción de el presidente estadounidense se está distanciando de Netanyahu.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio, declaró esta semana que Washington apoya los esfuerzos el fortalecimiento del nuevo gobierno en Damasco, y advirtió que el fracaso podría conducir a un renovado conflicto e inestabilidad regional.
La advertencia a Israel sobre Irán
Paralelamente, Trump aseguró este miércoles que le hizo una clara advertencia a Netanyahu sobre Irán: no atacar a este país, pues sería “inapropiado” en medio de las negociaciones nucleares que sostienen Washington y Teherán.
Ante las preguntas de la prensa sobre si le había pedido al primer ministro israelí abstenerse de tomar acciones que pudieran afectar los diálogos con Irán, Trump respondió: “Me gustaría ser honesto, sí, lo hice”.
“Simplemente le dije que no me parece apropiado, estamos teniendo muy buenas conversaciones con ellos”, añadió luego el mandatario, destacando que su prioridad es “llegar a un acuerdo” para “salvar muchas vidas”.
Durante las últimas cinco semanas, Estados Unidos e Irán han sostenido cinco rondas de conversaciones en un esfuerzo por revivir un nuevo pacto nuclear. Este es el contacto más directo entre ambos países desde que Trump se retiró del acuerdo original en 2018, durante su primer mandato. Teherán incluso ha insinuado que podría permitir el acceso de inspectores estadounidenses si se alcanza un entendimiento.
El cambio de tono de Trump hacia Irán contrasta con la tradicional línea dura de Netanyahu, cuyo gobierno ha amenazado con atacar instalaciones nucleares iraníes pese a las negociaciones en curso, según informaron los medios estadounidenses.
Israel mantiene ataques en Yemen sin apoyo estadounidense
Otro de los episodios que reflejan la creciente brecha entre Estados Unidos e Israel en Oriente Medio es el caso de Yemen. Hace cinco semanas, el Gobierno de Trump firmó un acuerdo de alto el fuego con los hutíes.
El pacto, mediado por Omán, asegura la “libertad de navegación” en aguas estratégicas para Estados Unidos. Sin embargo, cuando Trump anunció el acuerdo, no se hizo referencia alguna a los ataques recientes de los hutíes contra Israel.
El miércoles, Israel bombardeó el Aeropuerto Internacional de Saná, la capital de Yemen, en una nueva ola de ataques aéreos israelíes que se produce tras semanas de intercambios entre las naciones.
Pero en esta ocasión, Israel parece enfrentarse a Yemen sin apoyo estadounidense, lo que contrasta con las iniciativas de cercanía que ha tomado recientemente Trump en la región.
Este cambio de postura ha comenzado a impactar la política en Tel Aviv. De hecho, los medios de comunicación israelíes han informado de crecientes críticas internas sobre el efecto limitado de los ataques israelíes a Yemen, ya que no han logrado disuadir a los hutíes ni detener sus operaciones.
Con todo, los hutíes han intensificado los ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel desde que Tel Aviv reanudó los ataques militares contra Gaza en marzo. De hecho, el grupo anunció el martes que habían llevado a cabo 22 operaciones militares contra Israel desde principios de mayo, calificándolo como "el mes más doloroso" para Tel Aviv, según lo informado en un video publicado por Al-Masirah.