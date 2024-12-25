Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva en Gaza ha dejado un saldo devastador de 44.976 muertos en un período de 445 días. Esto significa un promedio diario de 101 vidas perdidas, o lo que es aún más desgarrador, 4 personas cada hora. Entre las víctimas, 14.500 son niños, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).