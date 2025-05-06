España anunció una nueva contribución de 500.000 euros (más de 560.000 dólares) para apoyar las investigaciones de la ONU sobre violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de guerra cometidos en Gaza desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra el enclave en octubre de 2023.

“Con el objetivo de detener a estas violaciones del derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas, apoyaremos a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el fortalecimiento de sus labores de investigación”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ante una comisión del Congreso.

En esa línea, Albares calificó como “total y absolutamente inaceptable” la actual crisis humanitaria en Gaza, responsabilizando directamente a Tel Aviv de “provocar una hambruna sin precedentes” por su bloqueo prolongado a la entrada de ayuda. “El ingreso urgente de alimentos es necesario para salvar la vida de palestinos inocentes”, subrayó. “La población civil de Gaza merece dignidad y paz, y España lo exige y lo seguirá exigiendo”, aseveró.