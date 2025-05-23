La batalla entre el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunas universidades reconocidas estrenó un nuevo capítulo este jueves, cuando el Departamento de Seguridad Nacional le revocó a Harvard el permiso para admitir y matricular a estudiantes extranjeros. Una escalada que llega luego de que la Casa Blanca le rescindiera a la institución subsidios federales por 60 millones de dólares.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó este jueves la carta que envió a Harvard para comunicarle la decisión. “Les escribo para informarles que, con efecto inmediato, la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad de Harvard queda revocada”, escribió la funcionaria en la misiva.

El mensaje agregó que la administración de Trump considera que la institución es responsable de “fomentar la violencia, el antisemitismo y de coordinarse con el Partido Comunista Chino dentro de su campus”.

“Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus pagos adicionales de matrícula para aumentar sus multimillonarios fondos. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó”, añadió la carta.

La reacción por parte de la universidad no se hizo esperar. El portavoz oficial Jason Newton calificó la decisión del Gobierno Trump como “ilegal”. Además subrayó el compromiso de la institución para seguir acogiendo a estudiantes y académicos internacionales, provenientes de más de 140 países. “Estas personas enriquecen enormemente a la universidad, y a esta nación”, afirmó en un comunicado.

Al señalar que Harvard está trabajando “rápidamente” para proporcionar orientación a su comunidad ante el nuevo desafío, Newton advirtió: “Esta represalia amenaza con causar graves daños a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación” de la institución.