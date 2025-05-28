Suspender la programación de nuevas visas para estudiantes y visitantes de intercambio: esa fue la orden que el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, dio a todas sus misiones diplomáticas, de acuerdo a una comunicación interna reportada por la prensa. La medida busca permitir que el Departamento de Estado prepare directrices para ampliar la verificación de antecedentes en redes sociales de los solicitantes extranjeros.

La decisión llega justo en medio de los esfuerzos que han desplegado Trump y su administración para apuntar contra las personas que se oponen a la brutal ofensiva israelí en Gaza y que expresan su apoyo al pueblo palestino.

Según el documento interno, al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó a las secciones consulares que suspendan la programación de citas para las categorías de visa F, M y J, mientras se revisan los procesos de selección en curso. Las citas ya programadas podrán continuar bajo los procedimientos actuales, pero las vacantes no cubiertas serán retiradas.

"El Departamento está llevando a cabo una revisión de las operaciones y procesos existentes para la selección y verificación de antecedentes de los solicitantes de visas de estudiantes y visitantes de intercambio (F, M, J). Y, con base en dicha revisión, planea emitir directrices sobre la ampliación de la verificación de antecedentes en redes sociales para todos estos solicitantes", señala el documento.

Apoyo a los palestinos o críticas al genocidio de Israel en Gaza

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, se negó a comentar directamente sobre el cable. Sin embargo, declaró a la prensa que EE.UU. continuará empleando "todas las herramientas" para evaluar y analizar a las personas que buscan entrar al país.

"Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para evaluar quiénes vienen aquí, ya sean estudiantes o no", sostuvo Bruce.

El proceso de verificación ampliado requerirá ajustes en las operaciones y la asignación de recursos en las secciones consulares a nivel mundial, añadió el cable.

Esta nueva medida se enmarca en la mano dura del Gobierno de Trump para revocar visas y aumentar las deportaciones como parte de su agenda antiinmigración. Funcionarios de la administración han declarado que estudiantes extranjeros y residentes permanentes podrían ser deportados por expresar públicamente su apoyo a los palestinos o por criticar el genocidio israelí en curso en Gaza, calificando dichas opiniones de amenaza para la política exterior estadounidense y de simpatizar con el grupo de resistencia palestino Hamás.

Harvard, en la mira de Trump