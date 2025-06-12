TÜRKİYE
2 min de lectura
Ministros de Türkiye y Arabia Saudí hablan sobre cese del fuego en Gaza, antes de reunión de la OCI
Los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, abordaron los esfuerzos para garantizar un alto el fuego en Gaza, antes de la reunión clave de la OCI en Estambul el 21 y 22 de junio.
Ministros de Türkiye y Arabia Saudí hablan sobre cese del fuego en Gaza, antes de reunión de la OCI
La conversación se produce en medio de la intensificación de los ataques de Israel contra Gaza. / AA Archive
12 de junio de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, este miércoles para abordar la creciente crisis humanitaria en Gaza, y los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr un alto el fuego, según informaron fuentes diplomáticas turcas.

La conversación se produce en medio de la intensificación de los ataques de Israel contra Gaza, que se reanudaron el 18 de marzo tras el colapso de una tregua temporal y un acuerdo de intercambio de prisioneros a principios de este año. 

Desde entonces, al menos 4.821 palestinos han muerto y más de 15.500 han resultado heridos, según autoridades de salud de Gaza.

RelacionadoTRT Global - Türkiye sigue de cerca el caso de ciudadanos a bordo del barco de ayuda Madleen

En este contexto, los dos altos funcionarios también revisaron los preparativos de los compromisos diplomáticos centrados en Palestina que se realizarán próximamente. Entre ellos, el más destacado es la 51ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que Türkiye acogerá en Estambul los días 21 y 22 de junio.

Recomendados

El renovado impulso para alcanzar un alto el fuego coincide con el creciente escrutinio legal internacional que enfrenta Israel.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia está revisando un caso de genocidio de alto perfil presentado contra Israel por su conducta durante la ofensiva en Gaza, lo que aumenta aún más la presión diplomática sobre Tel Aviv. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza