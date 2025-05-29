TÜRKİYE
Türkiye logra exitosa operación del Hajj para 84.000 peregrinos a La Meca y elogia a Arabia Saudí
La Dirección de Asuntos Religiosos de Türkiye (Diyanet) informó que el país despliega una de sus operaciones logísticas más amplias y detalladas hasta la fecha para apoyar la peregrinación.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en La Meca, el director de la entidad, Ali Erbaş, anunció que Türkiye ha enviado a 84.942 peregrinos a Arabia Saudí para el Hajj este año. / AA
29 de mayo de 2025

La Dirección de Asuntos Religiosos de Türkiye ha movilizado a un equipo amplio para proporcionar servicios integrales a los peregrinos turcos durante las misiones del Hajj para los musulmanes.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en La Meca, el director de la entidad, Ali Erbaş, anunció que Türkiye ha enviado a 84.942 peregrinos a Arabia Saudí para el Hajj este año.

La mayoría de los peregrinos turcos ya han llegado a La Meca y a Medina, y se espera que el resto arribe a estas dos ciudades sagradas en los próximos días. La edad promedio de los peregrinos turcos es de 60 años, lo que refleja una participación mayoritariamente adulta en este viaje espiritual.

Erbas describió el Hajj como un “acto de adoración desafiante pero profundamente significativo” y destacó las amplias preparaciones de la Dirección de Asuntos Religiosos en áreas como orientación, salud y apoyo logístico.

“Gestionamos una logística a gran escala para que nuestros ciudadanos puedan cumplir con sus deberes del Hajj de la mejor manera posible”, dijo Erbas. En ese sentido, detalló una infraestructura de apoyo extensa que abarca orientación religiosa, servicios de salud, alojamiento, transporte y comunicaciones.

Un total de 71 académicos expertos y 418 guías religiosas femeninas fueron desplegados para liderar las actividades de irshad (guía espiritual), junto con 392 líderes de grupo y 1.840 miembros encargados de atender a los peregrinos.

“No vemos el Hajj solo como un ritual, sino como un viaje profundamente educativo y espiritual”, afirmó. “Queremos que cada peregrino regrese habiendo experimentado un crecimiento tanto personal como comunitario”.

Las preparaciones para Arafat, el componente más importante de la peregrinación, ya se han finalizado. Erbas informó que se han instalado tiendas con aire acondicionado y que se está preparando un hospital temporal para atender a los peregrinos enfermos o de edad avanzada.

“Aunque nuestra estancia allí sea breve, también hemos establecido un hospital temporal para responder a cualquier necesidad médica, especialmente de nuestros peregrinos mayores o con discapacidades físicas, cuyo transporte será gestionado exclusivamente en vehículos”, añadió.

Además, el equipo de Diyanet Digital, la oficina de prensa de la dirección y su canal de televisión están presentes en tierra sagrada para apoyar en la cobertura mediática y la comunicación.

Sólida cooperación con Arabia Saudí

Erbas también expresó su profundo agradecimiento a Arabia Saudí por su firme cooperación y apoyo.

“Mantenemos una relación de trabajo excepcionalmente buena con el Ministerio del Hajj de Arabia Saudí. Su dedicación al servicio de los peregrinos es admirable, y me gustaría extender mis más sinceros agradecimientos a nuestros hermanos de este país amigo y hermano”, declaró.

FUENTE:TRT Español y agencias
