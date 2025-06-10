La presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, junto a numerosos líderes europeos en una cumbre celebrada a principios de año, centrada principalmente en coordinar respuestas ante la guerra entre Rusia y Ucrania, no fue una mera formalidad.

La ubicación geoestratégica de Türkiye y su influencia diplomática, demostrada a través de su papel de mediador entre Rusia y Ucrania , así como su larga pertenencia a la OTAN, subraya por qué su participación en la cumbre de Londres tiene un profundo valor simbólico para la cohesión estratégica europea.

El objetivo de la cumbre era enviar al mundo el mensaje de que Europa está unida y preparada para hacer frente a las amenazas rusas, a los cambios en la competencia por el poder global y a una carrera armamentista internacional en aceleración.

En este contexto, la presencia de Fidan sugiere la creciente relevancia de Türkiye, no solo por su capacidad militar, sino también por su experiencia estratégica.

Durante la cumbre quedó claro que era necesario replantearse de forma fundamental la defensa de Europa, dada la urgencia y complejidad del entorno de seguridad actual marcado por la crisis en Ucrania y la participación de actores clave como Türkiye.

El resultado es un impulso coordinado hacia una mayor autonomía, resiliencia y acción conjunta —encarnado por la iniciativa ReArm Europe y su eje operativo, la regulación SAFE (Acción de Seguridad para Europa). Estas medidas no solo responden a amenazas inmediatas, sino que constituyen una hoja de ruta para una nueva era política de seguridad europea.

Qué representan SAFE y ReArm Europe





El debate sobre “ReArm Europe” y el principio de “Hecho en Europa” ha cobrado mayor relevancia tras la publicación en marzo de un documento oficial por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La histórica dependencia de la Unión Europea (UE) de proveedores militares externos, especialmente de Estados Unidos, ha limitado significativamente su autonomía estratégica. El principio de “Hecho en Europa” aborda directamente esta vulnerabilidad.

Aunque no es un planteamiento nuevo, los acontecimientos recientes —la guerra en Ucrania, los avances tecnológicos en inteligencia artificial militar y los cambios geopolíticos— han demostrado que la autonomía estratégica no es sólo beneficiosa sino también urgente e indispensable para Europa.

El alcance y la urgencia del plan ReArm Europe, dotado con 800.000 millones de euros , del cual SAFE es un componente clave, reflejan el reconocimiento político de que los mecanismos de seguridad previos ya no se ajustan a las amenazas actuales.

La tradicional dependencia de la UE en la OTAN, junto a la fragmentación en las adquisiciones militares nacionales y los procesos burocráticos lentos, han demostrado ser insuficiente ante las amenazas inmediatas a la seguridad y las realidades geopolíticas en rápida evolución.

El primer paso concreto para hacer frente a estas deficiencias es la regulación SAFE, una de las medidas más concretas dentro de la nueva estrategia.

La regulación SAFE pretende llevar la autonomía estratégica del discurso a la práctica, ofreciendo apoyo financiero a los Estados miembros para abordar con rapidez carencias críticas en capacidades de defensa.

Se trata de un instrumento financiero que permitirá tanto a países de la UE como a miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), como Noruega y Suiza, acceder a préstamos de un fondo de 150.000 millones de euros habilitado por la UE.

Este instrumento financiero tiene el objetivo de reforzar las compras conjuntas, la escala industrial y la preparación defensiva en toda la Unión.

La adquisición conjunta estandariza el equipamiento militar entre los Estados miembros, mejorando la interoperabilidad y facilitando el despliegue rápido de fuerzas en toda Europa.

Tradicionalmente, las estrictas reglas fiscales de la UE han limitado la inversión en defensa y la innovación. Sin embargo, SAFE permite sortear esas restricciones y dinamizar la industria militar europea.

Además, la regulación incluye una cláusula da prioridad a las empresas con sede en la UE que tengan una estructura accionarial de al menos un 65-35%. El objetivo de este umbral es preservar una estructura de defensa europea común garantizando que la mayor parte del valor de la producción —y, por lo tanto, las capacidades críticas— permanezca dentro de la UE o en países estrechamente alineados.

Esto garantiza que los componentes sensibles permanezcan predominantemente bajo control europeo. También funciona como una salvaguarda contra la dependencia de actores de terceros países, al tiempo que permite una participación externa limitada. Solo los terceros países que se ajustan a las directrices de la UE y han establecido una asociación formal en materia de seguridad y defensa con el bloque pueden alcanzar niveles de participación superiores al margen del 35%.

Al permitir un umbral 35% para los componentes no pertenecientes a la UE, se integran estratégicamente tecnologías externas probadas, como la tecnología de drones de Türkiye, que ha demostrado su eficacia en combate, lo que mejora rápidamente las capacidades militares inmediatas de Europa.