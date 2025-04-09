Un paramédico voluntario de la Media Luna Roja Palestina nunca olvidará la atrocidad del Ejército de Israel cuando lo atacaron a él y a sus compañeros en Rafah, en el sur de Gaza, el fatídico 23 de marzo.
En la masacre, las fuerzas israelíes mataron a 15 trabajadores de emergencias y de defensa civil, protegidos por el derecho internacional, lo que marca otro capítulo sombrío en el genocidio de Tel Aviv contra los palestinos.
Monther Abed, el único sobreviviente, recordó el brutal ataque del que fue víctima mientras su equipo respondía a las llamadas de emergencia de los civiles atrapados por las fuerzas israelíes en el barrio de Tel al-Sultan de Rafah.
En una entrevista con la agencia de noticias Anadolu, relató que su equipo, compuesto por 10 paramédicos, cinco miembros de la defensa civil y un miembro del personal de la ONU, acudió al lugar con la esperanza de salvar vidas.
Disparos intensos
“Recibimos una señal sobre heridos en la zona de Hashashin, en Tel al-Sultan, y nos movilizamos de inmediato para prestar ayuda”, declaró Abed, en sus 30 años, a Anadolu. “Nuestras ambulancias, marcadas con la insignia de la Media Luna Roja Palestina, tenían las luces encendidas, tanto por dentro como por fuera”, continuó.
Al llegar, se encontraron con disparos intensos y directos. Abed describió cómo se agachó en la parte trasera de la ambulancia para protegerse, sin oír nada de sus compañeros, salvo sus últimos respiros.
Poco después, llegó una unidad de las fuerzas especiales israelíes, abrió la puerta del vehículo y habló en hebreo. Obligaron a Abed a tirarse al suelo para evitar que tuviera la misma suerte de sus compañeros.
Graves torturas
Tras los disparos que impactaron las ambulancias, los soldados israelíes sacaron a Abed de los escombros, le vendaron los ojos y lo detuvieron durante 15 horas para un fuerte interrogatorio. “Me golpearon con las culatas de los rifles, me torturaron y me pidieron repetidamente mi nombre, dirección y detalles sobre mi paradero el 7 de octubre de 2023”, relató Abed. “Cuanto más respondía, más fuerte me golpeaban. Deseaba morir de dolor”.
Abed reveló que las fuerzas israelíes utilizaron excavadoras para cavar varias fosas en el lugar, enterrando las ambulancias y los vehículos de defensa civil con sus tripulaciones dentro tras abrir fuego contra ellos.
El 27 y el 30 de marzo, las autoridades de Gaza anunciaron la recuperación de los cuerpos de los 15 trabajadores de emergencia, enterrados a unos 200 metros de sus vehículos.
Los indicios preliminares indicaban que las víctimas recibieron disparos y algunas fueron encontradas con las manos atadas. Esto provocó una creciente condena internacional a Israel.
Mentiras israelíes
El 31 de marzo, el Ejército de Israel afirmó que sus fuerzas no atacaron las ambulancias “al azar”, sino que dispararon contra vehículos que se acercaban sospechosamente sin luces de emergencia. También afirmaron que el ataque llevó a la muerte de combatientes de las Brigadas Qassam y otras ocho personas afiliadas a Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
Sin embargo, Abed negó rotundamente estas afirmaciones, enfatizando que la zona era civil, no una zona de operaciones militares. En ese sentido, calificó el ataque de "crimen de lesa humanidad" y acusó a Israel de intentar encubrirlo enterrando las pruebas junto con los cuerpos del equipo humanitario.
Pruebas impactantes
"Pude oír los últimos respiros de mis compañeros", dijo Abed. "Era de noche y tenía la cara en el suelo. No los vi, pero escuché sus últimos momentos", recordó.
En la noche del 31 de marzo, bajo la presión de las impactantes pruebas en video, el ejército israelí revirtió su postura y admitió haber asesinado a los trabajadores de emergencia en Rafah.
El video, grabado por un paramédico con su teléfono móvil antes de su muerte, fue encontrado junto a los cuerpos de los 15 trabajadores humanitarios enterrados en una fosa común en Tel al-Sultan. El diario The New York Times informó que el video, obtenido de un alto diplomático de la ONU que solicitó el anonimato, mostraba las ambulancias y los camiones de bomberos marcados con las luces de emergencia encendidas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego.
Ante esta evidencia, Israel se retractó de sus afirmaciones anteriores y aseguró que una investigación preliminar concluyó que los equipos de emergencia se acercaron a un vehículo de Hamás en Tel al-Sultan, lo que llevó a los soldados a creer que representaban una amenaza y, por lo tanto, a abrir fuego.
Las fuerzas de Tel Aviv negaron que los 15 trabajadores humanitarios muertos fueran ejecutados tras ser atados, como sugería la evidencia del video, según el diario israelí Haaretz.
Afirmaron que seis de las víctimas estaban asociadas a Hamás y que una excavadora militar enterró los cuerpos y los vehículos en arena debido a los "combates en curso".
A pesar de las afirmaciones de que los cuerpos no sufrieron daños, Haaretz informó que el video que documenta la excavación de la fosa común mostraba los cuerpos en estado de deterioro, algunos de ellos desfigurados.
Gaza es ahora Hiroshima: soldados israelíes describen sus crímenes
Por otro lado, múltiples testimonios de soldados israelíes han revelado la extensa destrucción y las matanzas en Gaza para establecer la llamada zona de seguridad o “de amortiguación” a lo largo de la frontera, según un nuevo informe del grupo israelí Breaking the Silence.
El reporte recopila relatos de soldados que participaron en la implementación del plan de la zona de seguridad. “Una de estas misiones era crear una 'zona de amortiguación’ dentro de Gaza, lo que en la práctica significó arrasar la zona por completo. Mediante una destrucción generalizada y deliberada, los militares sentaron las bases para el futuro control israelí de la zona”, señala Breaking the Silence.
Según lo relatado, la zona de seguridad, a la que los soldados se refieren como “el perímetro”, se extiende desde la costa norte de Gaza hasta la frontera sur con Egipto. Se encuentra completamente dentro del enclave, más allá de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel.
Según el grupo, la zona de amortiguación anterior se extendía unos 300 metros dentro de Gaza.
La nueva zona tiene entre 800 y 1.500 metros de ancho y afecta a un área de aproximadamente 55 a 58 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 16% del territorio del enclave asediado, incluyendo el 35% de su superficie agrícola.
Un mayor de la División Norte de Gaza del ejército declaró: “Lo que dijeron (los comandantes) en la sala de operaciones en noviembre (2023) fue que se esperaba que la ofensiva durara un año, que íbamos a conquistar una zona que estaría completamente despejada”.
Un suboficial del Cuerpo Blindado, al hablar sobre las operaciones de enero y febrero de 2024, afirmó que se les dijo a las tropas que no había civiles en la zona: “No hay población civil. Son terroristas, todos ellos. No hay inocentes”. Al describir sus órdenes de combate, dijo: “Entramos y, si identificamos sospechosos, les disparamos”.
También detalló la destrucción: “El 'oso', la D9 (excavadora blindada), avanza y arrasa con todo a su paso. En esencia, todo queda arrasado, todo”. Cuando se le preguntó qué incluía eso, respondió: “Todo es todo. Todo lo construido: huertos, establos, gallineros”.
En ese sentido, describió el resultado como “Hiroshima. A eso me refiero, Hiroshima”.
Escombros y más escombros
Otro soldado, sargento primero del Batallón de Reserva 5, dijo que su principal tarea en Khuza'ah, en Jan Yunis, entre diciembre de 2023 y enero de 2024 fue la demolición: “Hablo de hasta cientos de unidades estructurales: la destrucción es total”.
Explicó que la División de Gaza mapeaba las zonas de destrucción usando colores: "El verde significa que más del 80% de los edificios fueron demolidos: edificios residenciales, invernaderos, cobertizos, fábricas. Todo tiene que quedar arrasado".
Un sargento primero del Cuerpo de Ingenieros de Combate que sirvió en el norte de Gaza en noviembre de 2023 dijo: "Derribamos casas, las derribamos, así que no queda absolutamente nada, solo un montón de escombros".
Además, describió las tareas de demolición como asignaciones diarias: "Te levantas por la mañana, anotas las ubicaciones, todos los días, excepto si nos quedamos sin explosivos". Dijo que los pelotones podían demoler entre 40 y 50 casas por semana: "Era cuestión de media hora por casa".
Un oficial de artillería de reserva dijo que los comandantes tenían amplia discreción para seleccionar los objetivos: "No existe un sistema de rendición de cuentas en general. Cualquiera que cruce una línea determinada que hemos definido se considera una amenaza y se le condena a muerte".
Desde el pasado 18 de marzo, las fuerzas israelíes lanzaron una operación aérea sorpresa sobre Gaza, con la que pusieron un fin sangriento al acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros firmado en enero entre Tel Aviv y Hamás. Los bombardeos de Israel han matado en estas semanas a casi 1.400 personas y herido a más de 3.400, desde entonces.
La acción militar se produjo días después de que Israel cerrara los cruces fronterizos de Gaza el 2 de marzo e impidiera tajantemente el paso de la ayuda humanitaria, médica y de socorro.
En Gaza “se han reabierto las compuertas del horror”
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que Gaza se había convertido en "un campo de asesinato", y culpó a Israel de bloquear la ayuda humanitaria e incumplir sus "obligaciones inequívocas" de satisfacer las necesidades de los residentes del territorio palestino.
"Ha pasado más de un mes sin que llegue ni una gota de ayuda a Gaza. Sin alimentos. Sin combustible. Sin medicamentos. Sin suministros comerciales. Al agotarse la ayuda, se han reabierto las compuertas del horror", declaró Guterres este martes a los medios de comunicación.
Mencionando las Convenciones de Ginebra que rigen el trato a las personas en tiempos de guerra, enfatizó la obligación de la "potencia ocupante" de garantizar el suministro de alimentos y suministros médicos a la población.
"Nada de eso está sucediendo hoy. Ningún suministro humanitario puede entrar en Gaza", afirmó. "Las autoridades israelíes, al proponer recientemente 'mecanismos de autorización' para la entrega de ayuda, corren el riesgo de controlar aún más y limitar cruelmente la ayuda hasta la última caloría y grano de harina", declaró Guterres en Nueva York.
Se refería a las recientes propuestas de Israel para controlar la ayuda a Gaza, que, según informó a AFP una fuente de la ONU, incluían la monitorización de las calorías para evitar el uso indebido por parte de Hamás.
"Seamos claros: no participaremos en ningún acuerdo que no respete plenamente los principios humanitarios: humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad", declaró, exigiendo garantías para la entrada sin trabas de la ayuda a Gaza.