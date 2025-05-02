Durante una multitudinaria concentración en la Plaza de Bolívar con motivo del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de promover la creación de una confederación de países sudamericanos, inspirada en el proyecto histórico de la Gran Colombia, si se aprueba previamente una consulta popular.

El mandatario hizo el anuncio ante miles de trabajadores y representantes de comunidades indígenas congregados en el centro de Bogotá. Petro explicó que, si el Senado da luz verde a la consulta y esta recibe el respaldo ciudadano, enviará una carta formal a los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Panamá para invitarles a construir una alianza regional.

“Señores trabajadores y trabajadoras de Colombia, si ganamos la consulta popular, si la consulta popular es una realidad, el presidente de Colombia le enviará una carta a gobernantes y opositores, todos, de la República del Ecuador, de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Panamá, pidiéndoles que construyamos y empecemos a ser constructores de la confederación de naciones: la Gran Colombia”, declaró.

En un discurso cargado de referencias históricas a las guerras de Independencia y a la figura de Simón Bolívar, Petro sostuvo que este esfuerzo de integración sería la vía para superar lo que ha denominado los “cien años de soledad” de la nación, en alusión a las divisiones y conflictos que han marcado la historia de Colombia, retomando la célebre novela del Nobel Gabriel García Márquez.

El presidente no ofreció detalles concretos sobre cómo funcionaría esta propuesta de integración, pero enfatizó su carga simbólica. Durante su intervención, sostuvo la espada del Libertador y afirmó que esta “comanda y guía” la lucha por los derechos del pueblo colombiano. “Quiero, en su honor, entregársela al pueblo”, dijo al cierre de su intervención.