No cabe duda de que, ante las tragedias, paralizados por la fuerza del acontecimiento, lo primero que debemos hacer es guardar silencio. Un silencio largo y profundo, meditando sobre lo acaecido. Así que, antes de escribir, que sea mi silencio un reconocimiento a las víctimas y damnificados por la DANA en España.

Y justo después de ese silencio, solo cabe ponerse a pensar. Mi oficio, el de filósofo, me obliga a mirar el mundo con ojos incisivos y a reflexionar sobre lo que en él acontece. Afortunadamente, no soy político, ni me gustaría serlo en estos tiempos. Tampoco soy politólogo para decir, moralmente, qué debe hacer un político desde la teoría. Desde hace años, mis viajes y vivencias fuera de Europa me han ayudado a relativizar la dureza de los juicios y la superioridad moral que tanto nos gusta aplicar.

La DANA, como tantos fenómenos naturales, es síntoma de que algo no va bien con la naturaleza. Nuestro horizonte de pensamiento, construido en la Europa moderna, priorizó en cierto momento más a la técnica que a la vida, más al beneficio humano que al proceso, y olvidó el papel que la naturaleza, con sus rostros amables y majestuosos, desepeñaba para el ser humano.

En los últimos siglos, solo nos acordamos de la naturaleza para extraer de ella todo tipo de recursos, violándola y violentándola, y es cuando esta nos muestra su cara terrible. Mi crítica no es ad hominem, sino que pretende ser mucho más sistémica.

Mientras, los políticos de todo signo, como punta de lanza de un sistema insostenible, cometen excesos y se aprovechan de esa naturaleza. Por ejemplo, con políticas extractivistas —que serán de sobra conocidas por nuestros lectores latinoamericanos— muchos se han llenado los bolsillos a costa de destruir el ecosistema. O también, con desarrollos ilógicos, o más bien con lógicas neoliberales, se han permitido construcciones en vaguadas y torrentes, secos hasta que el agua fluye y entonces... Entonces acaece lo que nadie quería ver.

El sistema neoliberal nos ha vendido, con una vehemencia inusitada, que no hay límite alguno, que el ser humano puede lograr lo que quiera, que todo es susceptible de entrar en un contrato de compraventa. Y también nos hizo creer que seríamos indestructibles y que lo que importaba era el individuo. Un individualismo feroz que asola nuestro mundo.

Por eso, cuando ocurre un fenómeno como la DANA, que ha azotado el levante español en los últimos días, las previsiones se desbordan. Y toda esa lógica neoliberal salta por los aires, siendo el sistema incapaz de responder al reto que supone. Ni como sociedad, ni como comunidad, ni como espacios vivos. Irónicamente, el fango devora todo lo que el hombre había construido, incluidas sus políticas públicas.

Hay muchas culturas que insisten en que la naturaleza no es materia: es también un ser vivo. ¿Y si fuese así? ¿Y si pudiéramos saberlo? La antropóloga peruana Marisol de la Cadena proponía el concepto de earth-beings (seres-tierra), que supone una manera de responder a una visión filosófica eurocentrista y antropocéntrica. Para estas cosmovisiones, los diferentes medios naturales no serían solo materia, sino presencias que interaccionarían con nosotros si los dejamos expresarse. Por otra parte, el filósofo indo-español Raimon Panikkar proponía que este era el momento de volver a una ecosofía, una sabiduría en la que la tierra nos enseñase cómo hacer frente a la crisis global que vivimos.

Enseñarnos a oír a la tierra es algo que, indudablemente, nos hará más responsables y más humildes. Los pueblos indígenas pueden enseñarnos a vivir en esa sintonía, la cual puede complementarse con diversos avances técnicos que hacen nuestra vida más sencilla.