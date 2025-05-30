De cara a las negociaciones directas de paz que Rusia y Ucrania sostendrán este lunes 2 de junio en Estambul, los dos países comenzaron a mostrar señales de apertura diplomática, mientras que la mediación de Türkiye y la posible participación de líderes internacionales aumentan las expectativas de lograr acuerdos adicionales.
Kiev confirmó que está dispuesta a reanudar el diálogo, aunque aseguró que, para lograr avances, Moscú debe presentar previamente una propuesta escrita. Por su parte, el Kremlin aseguró que debatirá los borradores de memorandos durante la reunión.
Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que su país busca establecer un alto el fuego duradero, pero insistió en que, con el objetivo de que la reunión sea sustancial y objetiva, Moscú debe presentar por escrito sus condiciones. Ucrania asegura que ya entregó su propia propuesta para un acuerdo de paz, y espera que Rusia haga lo mismo antes del encuentro programado en Estambul.
“La pelota está en el campo de Rusia. Deben decir ‘sí’ a un alto el fuego si realmente quieren una paz justa, completa y duradera”, expresó Sybiha.
Este viernes, el ministro ucraniano de Exteriores se reunió con su homólogo de Türkiye, Hakan Fidan, con quien ofreció una rueda de prensa conjunta. “Queremos poner fin al conflicto este año y estamos dispuestos a discutir un alto el fuego, ya sea por 30, 50 o 100 días”, declaró Sybiha desde Kiev, donde agradeció el respaldo de Ankara al proceso de negociaciones.
Sybiha y Fidan también abrieron la posibilidad de una reunión futura entre los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y de Rusia, Vladimir Putin, con la eventual participación del mandatario de EE.UU., Donald Trump. Fidan sostuvo que el actual impulso diplomático en Estambul podría “culminar con” ese encuentro.
Rusia espera debatir borradores en la reunión
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó este viernes que una delegación rusa viajará a Estambul para participar en la segunda ronda de conversaciones del 2 de junio.
Además, dijo que Putin está dispuesto a participar en negociaciones de alto nivel sobre Ucrania. Sin embargo, aclaró que primero debe alcanzarse un resultado concreto mediante conversaciones directas entre las delegaciones, según medios estatales rusos.
“El presidente Putin apoya la posibilidad de una reunión personal tanto con el presidente Volodymyr Zelenskyy como con el presidente Donald Trump, pero ese tipo de contactos requieren una buena preparación”, dijo Peskov a los periodistas, citado por la agencia estatal rusa RIA Novosti.
No obstante, reiteró que el Kremlin espera debatir los borradores de memorandos durante la reunión en Estambul, y calificó de “no constructiva” la exigencia de Kiev de conocer por adelantado la propuesta rusa.
Türkiye intensifica su papel como mediador
Las conversaciones previas celebradas en Estambul el pasado 16 de mayo marcaron la primera vez en tres años que Rusia y Ucrania mantuvieron un diálogo directo. El resultado fue un canje de prisioneros a gran escala que incluyó a 1.000 personas de cada lado, un avance que fue posible gracias a la mediación de Türkiye.
Este viernes, el ministro de Exteriores de Türkiye, Fidan, quien viajó a Kiev en una visita oficial, fue recibido por Zelenskyy. Desde allí, Fidan expresó su deseo de que Putin y Zelenskyy acudan a las próximas rondas de conversaciones.
Asimismo, tras su reunión con Sybiha, Fidan destacó que Estambul ya ha demostrado ser una plataforma capaz de generar resultados concretos y expresó su deseo de mantener el impulso diplomático, subrayando que la concreción del acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado en la primera ronda demuestra que las negociaciones de paz pueden arrojar resultados concretos.
De hecho, el jefe de la diplomacia turca también reveló que Ankara contempla la posibilidad de organizar una cumbre internacional en cabeza del presidente Recep Tayyip Erdogan, “reuniendo a Trump, Putin y Zelenskyy”. En una línea similar y en referencia a las futuras conversaciones, el presidente Erdogan instó a ambas partes a no “cerrar la puerta” al diálogo.
Aumentan las muertes de civiles en Ucrania
A pesar de la intensificación de los esfuerzos diplomáticos, los intercambios de fuego entre Ucrania y Rusia continúan. Altos funcionarios de la ONU advirtieron sobre un considerable aumento de víctimas civiles en Ucrania este año. Indicaron que desde febrero de 2022, al menos 13.279 civiles, incluidos 707 niños, han muerto. El número confirmado de civiles heridos asciende a 32.449, incluidos 2.068 niños.
Al señalar que 2025 ha sido particularmente letal, añadió: “Las muertes de civiles en el primer trimestre de este año son un 59% más altas que en el mismo período de 2024”.
Las autoridades locales en Ucrania informaron el jueves que Rusia lanzó 90 drones durante la noche, y que al menos siete personas murieron en ataques con drones, misiles y artillería en cinco regiones ucranianas situadas en la línea del frente. Rusia, por su parte, aseguró haber repelido 48 drones ucranianos durante la noche, incluidos tres cerca de Moscú.