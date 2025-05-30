De cara a las negociaciones directas de paz que Rusia y Ucrania sostendrán este lunes 2 de junio en Estambul, los dos países comenzaron a mostrar señales de apertura diplomática, mientras que la mediación de Türkiye y la posible participación de líderes internacionales aumentan las expectativas de lograr acuerdos adicionales.

Kiev confirmó que está dispuesta a reanudar el diálogo, aunque aseguró que, para lograr avances, Moscú debe presentar previamente una propuesta escrita. Por su parte, el Kremlin aseguró que debatirá los borradores de memorandos durante la reunión.

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que su país busca establecer un alto el fuego duradero, pero insistió en que, con el objetivo de que la reunión sea sustancial y objetiva, Moscú debe presentar por escrito sus condiciones. Ucrania asegura que ya entregó su propia propuesta para un acuerdo de paz, y espera que Rusia haga lo mismo antes del encuentro programado en Estambul.

“La pelota está en el campo de Rusia. Deben decir ‘sí’ a un alto el fuego si realmente quieren una paz justa, completa y duradera”, expresó Sybiha.

Este viernes, el ministro ucraniano de Exteriores se reunió con su homólogo de Türkiye, Hakan Fidan, con quien ofreció una rueda de prensa conjunta. “Queremos poner fin al conflicto este año y estamos dispuestos a discutir un alto el fuego, ya sea por 30, 50 o 100 días”, declaró Sybiha desde Kiev, donde agradeció el respaldo de Ankara al proceso de negociaciones.

Sybiha y Fidan también abrieron la posibilidad de una reunión futura entre los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y de Rusia, Vladimir Putin, con la eventual participación del mandatario de EE.UU., Donald Trump. Fidan sostuvo que el actual impulso diplomático en Estambul podría “culminar con” ese encuentro.

Rusia espera debatir borradores en la reunión

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó este viernes que una delegación rusa viajará a Estambul para participar en la segunda ronda de conversaciones del 2 de junio.

Además, dijo que Putin está dispuesto a participar en negociaciones de alto nivel sobre Ucrania. Sin embargo, aclaró que primero debe alcanzarse un resultado concreto mediante conversaciones directas entre las delegaciones, según medios estatales rusos.

“El presidente Putin apoya la posibilidad de una reunión personal tanto con el presidente Volodymyr Zelenskyy como con el presidente Donald Trump, pero ese tipo de contactos requieren una buena preparación”, dijo Peskov a los periodistas, citado por la agencia estatal rusa RIA Novosti.

No obstante, reiteró que el Kremlin espera debatir los borradores de memorandos durante la reunión en Estambul, y calificó de “no constructiva” la exigencia de Kiev de conocer por adelantado la propuesta rusa.